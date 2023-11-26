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۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

فرمانده انتظامی شاهرود:

۱۵ معتاد و اراذل و اوباش در شاهرود دستگیر شدند

۱۵ معتاد و اراذل و اوباش در شاهرود دستگیر شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز سطح به مدت پنج روز در سطح شهرستان خبر داد و گفت: در این راستا ۱۵ معتاد، سارق سیم، اراذل و اوباش دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود ضمن بیان اینکه طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز شاهرود به اجرا درآمد، ابراز داشت: هدف از اجرای این طرح ارتقا امنیت اجتماعی محلات است.

وی ضمن بیان اینکه این طرح به مدت پنج روز اجرا شده است، افزود: یکی دیگر از اهداف طرح برخورد با اراذل و اوباش و هنجار شکنان است.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه از دیگر اهداف طرح جمع آوری پاتوق‌ها و دستگیری فروشندگان مواد مخدر است، ابراز داشت: طی مدت مذکور ۱۰ معتاد متجاهر در سطح شهر جمع آوری و به کمپ‌های ترک اعتیاد معرفی شدند.

شائینی در ادامه تصریح کرد: سه سارق سیم و کابل و محتویات خودرو نیز در این طرح دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی افزود: دو نفر از ارازل و اوباش که اقدام به درگیری و نزاع می‌کردند نیز دستگیر و پرونده آنها نیز به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5950132

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