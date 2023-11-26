بسیج معراج اندیشه پاک اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی صبح یکشنبه در صبحگاه مشترک بسیج ادارات استان اصفهان، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)،اظهار کرد: بسیجیان نگاهی عمیق به جهان و جهانیان دارند و در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران سرسخت و قدرتمند هستند.
وی ادامه داد: بسیج یعنی پاکترین انسانها، یعنی فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور که در راه اهداف عالی اسلام، تشیّع، نظام و ملت از هیچ اقدامی فروگذار نیستند.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: بسیج تفسیر عشق حضور و آمادگی در همان نقطهای است که اسلام و ولایت به آن نیازمند است.
وی عنوان کرد: میان بسیج و ولایت الهی و مودت عترت پیوندی ناگسستنی و همیشگی است که از اصحاب رسول الله (ص) آغاز و در عاشورا رنگ خون و فداکاری مییابد و در دوره جدید با انقلاب امام خمینی (ره) آمیخته میشود و جهانیان را مبهوت قدرت بیبدیل و عارفانه خود میگرداند و به یاوران صاحب الزمان (عج) ختم خواهد شد.
مرتضوی افزود: در یک کلام به فرموده حضرت امام (ره) بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفههای آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق میدهد. بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدستههای رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر دادهاند.
استاندار اصفهان اضافه کرد: بسیج میقات پابرهنگان معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن نام و نشانی در گمنامی و بینشانی گرفتهاند.
مرتضوی بیان کرد: با آنکه بسیج مردمی با آغاز انقلاب آغاز شد ولی دوران دفاع مقدس معجزهای عظیم از حضور مؤمنانه، مقاومت و تلاش بسیج در صحنههای دفاع مقدس بود.
وی یادآور شد: استمرار این اعجاز را میتوان در لبنان، عراق و یمن و امروز در غزه و فلسطین مشاهده کرد و فردایی نویدبخش برای همه آزادیخواهان انتظار داشت.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: بسیج یعنی ژرف نگری که به فرموده مقام معظم رهبری «آنچه که برای همه بسیجیان عزیز باید به عنوان شاخص مطرح باشد عبارت است از این سه عنصر بصیرت، اخلاص، عمل به هنگام و به اندازه.»
مرتضوی اظهار کرد: امروز در کنار مزار شهید گمنام وطن اقرار میکنیم که تا بسیج هست اسلام و نظام اسلامی خواهد ماند و تا بسیج زنده است تهدید دشمنان علیه جمهوری اسلامی اثری نخواهد داشت.
وی عنوان کرد: و تعهد میدهیم نگاهدار تمام ارزشهایی باشیم که این شهیدان تمام هستیشان را فدای آن ساختند.
گفتنی است در ابتدای این آئین از یادمان شهید گمنام که در استانداری اصفهان آرام گرفته است نیز رونمایی شد.
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