محمد جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش کم تحرکی در بین نوجوانان و دانش آموزان اظهار کرد: فعالیت‌های نشسته مانند تماشای تلویزیون، کار با رایانه، تلفن همراه و تبلت باعث افزایش کم تحرکی در نوجوانان شده است که همین امر، افزایش بیماری‌های غیر واگیر و مزمن مانند بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت و… را در دوران بزرگسالی به همراه دارد.

وی افزود: انجام فعالیت فیزیکی منظم به مدت ۶۰ دقیقه در روز، برای افزایش نشاط و شادی، تقویت اعتماد به نفس، کاهش اضطراب، استرس و افسردگی در نوجوانان و دانش آموزان ضروری و مهم است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ادامه داد: انجام فعالیت بدنی مانند پیاده روی با خانواده یا دوستان، پیاده یا با دوچرخه به مدرسه رفتن، ورزش‌های باشگاهی متناسب با سن باعث تشویق نوجوانان و دانش آموزان جهت انجام فعالیت بدنی منظم می‌شود.

جعفرزاده بیان کرد: آگاهی و نگرش دانش آموزان در زمینه فعالیت‌های بدنی می‌تواند موجب بهبود عملکرد آنان در زمینه انجام فعالیت بدنی و ورزش متناسب با سن و شرایط زمینه‌ای آنان شود.

ضرورت انجام مراقبت‌های دوره‌ای نوجوانان و دانش‌آموزان

وی بر ضرورت انجام مراقبت‌های دوره‌ای نوجوانان و دانش آموزان تاکید کرد و افزود: انجام مراقبت‌های دوره‌ای به ویژه برای نوآموزان پیش دبستانی، دانش آموزان پایه‌های اول، چهارم، هفتم و دهم باعث حفظ و ارتقا سلامت آن‌ها می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت استان اردبیل تاکید کرد: همکاری مجموعه نهادهای مختلف اعم از خانواده، مسئولین مراکز بهداشتی، آموزش و پرورش و رسانه‌ها در این زمینه بسیار ضروری است.

جعفرزاده تصریح کرد: دانش آموزان به همراه والدین خود جهت دریافت خدمات و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت به کلیه واحدهای بهداشتی در شهرستان‌ها مراجعه کنند.

وی افزود: دریافت این خدمات و آموزش‌ها که مطابق با گروه سنی انجام می‌شود باعث پیشگیری، تشخیص و درمان زودهنگام برخی بیماری‌ها می‌شود، بنابراین مراجعه دانش آموزان به همراه والدین خود جهت دریافت خدمات و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت در واحدهای بهداشتی ضرورت دارد.