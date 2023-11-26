جامعه امروز نیازمند نیروی ماهر کار است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر میمنت آبادی ظهر یکشنبه در معارفه مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان اظهار کرد: جامعه به دست‌های کارآمد و توانا نیاز دارد و باید این توانمند بودن در تمام رشته‌ها باشد و دست‌اندرکاران برای تحقق این مهم اقدام کنند.

وی افزود: اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بعد از نیم قرن فعالیت این سازمان تهیه و تدوین و تصویب شده و هم‌اکنون در شورای نگهبان است که بی‌شک با ابلاغ آن تحول و تحرک ویژه‌ای در حوزه آموزشی کشور ایجاد می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اذعان کرد: بیش از ۲ هزار میلیارد ریال در سفر نخست رئیس جمهور برای تجهیز کارگاه و کارهای عمرانی فنی و حرفه‌ای استان مصوب شده است و بی‌شک تخصیص آن موجب رونق زیادی در بخش آموزش فنی استان می‌شود.

میمنت‌آبادی خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان‌ها به ویژه کردستان در بخش آموزشی و مهارتی تحول آفرین می‌شود.

وی گفت: نیاز امروز اقشار مختلف مردم به مهارت مشهود است و بر همین مبنا اولویت اصلی مهارت آموزی است.

میمنت‌آبادی خاطرنشان کرد: همچنین توسعه مهارت‌آموزی بین مددجویان، زندان‌ها و نهادهای حمایتی مسأله مهم دیگر است و رشته‌ها و کارگاه‌های فنی حرفه‌ای متعلق به همه مردم برای بهره‌وری از تمام امکانات و تجهیزات این سازمان است.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم از زحمات فردین وکیلی با اهدای لوح سپاس تجلیل و سید علی علوی به عنوان مدیرکل جدید آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان معرفی شد.