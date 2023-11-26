احداث ناحیه صنعتی سنخواست تصویب شد

مصطفی حاج زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت احداث نواحی صنعتی در شهرها اظهار کرد: نواحی صنعتی به عنوان بستری مناسب برای ایجاد صنایع به صورت تجمیعی و ارائه خدمات زیرساختی با هزینه مناسب‌تر، شرایط مساعدی را برای سرمایه گذاری فراهم می‌کند.

فرماندار جاجرم با اشاره به توسعه و گسترش نواحی صنعتی در این شهرستان خاطرنشان کرد: طرح احداث ناحیه صنعتی سنخواست در نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی خراسان شمالی و با حضور استاندار مطرح شد که به اتفاق آرا اعضای حاضر در جلسه این طرح به تصویب رسید.

وی با تاکید بر ایجاد بسترهای سرمایه گذاری در شهر سنخواست برای ایجاد اشتغال و نیز رونق اقتصادی تصریح کرد: این اقدام از سوی دولت سیزدهم هدیه‌ای است تا مردم بتوانند با اقدام به سرمایه گذاری ایجاد اشتغال مدنظر خود در مشاغل مختلف بومی شهرستان و استان را مدنظر داشته باشند.