کیفیت هوای سرخس در وضعیت خطرناک قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تبریزنیا تبریزی اظهار کرد: طبق میانگین ۱۲ ساعت گذشته، میزان ذرات با قطر pm۱۰ در هوای سرخس به ۶۴۰ میلی گرم در مترمکعب رسیده است.

رییس اداره هواشناسی شهرستان سرخس سرعت وزش باد در سرخس را ۸۰ کیلومتر بر ساعت عنوان و بیان کرد: بواسطه این طوفان و پدیده ریزگردها دید افقی در سرخس به ۱۰۰ متر کاهش یافته است.

وی اظهار کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته فعالیت سامانه های کنونی و ریزگردها تا بعد از ظهر روز سه شنبه تداوم خواهد داشت که امید است با بارش باران پدیده گردو خاک در این شهرستان پایان یابد.