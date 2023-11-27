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۶ آذر ۱۴۰۲، ۸:۰۳

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی:

قاچاقچی کالای خارجی در مرند جریمه شد

قاچاقچی کالای خارجی در مرند جریمه شد

تبریز- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: به دنبال رسیدگی به پرونده قاچاق انواع کالاهای خارجی در مرند، متهم به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این کالاهای خارجی قاچاق شامل شکلات، البسه، کفش، کیف و ادکلن از سوی نیروی انتظامی مرند از یک دستگاه خودروی نیسان در جاده این شهرستان کشف و پرونده آن به شعبه تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش کالاهای خارجی قاچاق ۱۲ میلیارد و ۵۴۸ میلیون ریال است، اظهار کرد: شعبه پس از بررسی گزارش پلیس و دریافت دفاعیات متهم، با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی لازم دال بر ورود قانونی کالاها، اتهام قاچاق را محرز تشخیص داده است.

حضرتی ادامه داد: علاوه بر ضبط کالاهای قاچاق، متهم با احتساب قیمت خودروی حامل و یک برابر ارزش کالاهای قاچاق به پرداخت مبلغ یاد شده جزای نقدی محکوم شد.

وی یادآور شد: کالاهای کشف شده نیز به انبار سازمان جمع آوری اموال تملیکی تحویل داده شد.

کد مطلب 5950800

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    نظرات

    • عثمان IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
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