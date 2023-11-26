فاطمه سعادتی زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، فاطمه سعادتی ملی پوش کاراته کشورمان که در جریان مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ در مجارستان دچار آسیب دیدگی از ناحیه زانو شده بود، امروز یکشنبه ۵ آذرماه زیر تیغ جراحی رفت.

عمل جراحی زانو فاطمه سعادتی در بیمارستان آرمان و زیر نظر دکتر کیهانی از جراحان شناخته شده کشورمان انجام شد. سعادتی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو موفق به کسب مدال برنز شد. نماینده کاراته ایران در مسابقات قهرمانی جهان نیز به دیدار رده بندی راه یافت اما به دلیل مصدومیت نتوانست در مبارزه برای کسب مدال برنز حاضر شود.

سعادتی پس از طی کردن دوران نقاهت، تمرینات فیزیوتراپی خود را آغاز می‌کند تا آماده بازگشت به میادین شود.