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۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۳۴

دستور رییس جمهور برای تشکیل اتاق اندیشه‌ورزی در ورزش

دستور رییس جمهور برای تشکیل اتاق اندیشه‌ورزی در ورزش

رییس جمهور ضمن شنیدن گزارش وزیر ورزش دستور به تشکیل اتاق اندیشه ورزی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با اشاره به گزارش وزیر ورزش و جوانان از دیدار قهرمانان مدال‌آور کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی، آقای کیومرث هاشمی را مکلف کرد با تشکیل اتاق اندیشه‌ورزی متشکل از متخصصان ورزشی، ورزشکاران باسابقه و اساتید دانشگاهی این حوزه نکات مورد اشاره رهبر انقلاب در این دیدار را بررسی و برای تصمیم‌گیری در شورای عالی ورزش آماده کنند.

کد مطلب 5950837

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