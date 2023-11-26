به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با اشاره به گزارش وزیر ورزش و جوانان از دیدار قهرمانان مدال‌آور کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی، آقای کیومرث هاشمی را مکلف کرد با تشکیل اتاق اندیشه‌ورزی متشکل از متخصصان ورزشی، ورزشکاران باسابقه و اساتید دانشگاهی این حوزه نکات مورد اشاره رهبر انقلاب در این دیدار را بررسی و برای تصمیم‌گیری در شورای عالی ورزش آماده کنند.