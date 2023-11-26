ایران در جذب گردشگر سلامت رتبه ۴۶ جهان را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در نشست بررسی فرصت‌های گردشگری سلامت که در سالن امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به اینکه هم‌اندیشی بخش‌های پرتوان خصوصی در حوزه سلامت با دانشگاه می‌تواند منجر به رشد این حوزه شود، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های علمی، آموزشی، درمانی و گردشگری باید به عنوان بسته‌ای ویژه از سوی شرکت‌های ثبت شده و قانونی به گردشگران خارجی معرفی شود.

وی با تاکید بر اهمیت جذب گردشگران سلامت توضیح داد: تنوع خدمات، رقابت کشورهای همسایه، توسعه زیرساخت‌ها در کشورهای منطقه و تغییراتی در فرآیند پذیرش بیماران موجب شده تا این حوزه با چالش‌های مختلفی روبه‌رو باشد.

زالی خاطرنشان کرد: باید ظرفیت بخش خصوصی و دانشگاهی تجمیع شود تا تلاش‌ها اثرگذاری مطلوب را داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه همکاری دانشگاه با آژانس‌های فعال در حوزه جذب توریسم سلامت فرصت بی‌بدیلی برای ارتقای هر دو حوزه را فراهم می‌کند، اضافه کرد: ۲۴۷ مرکز درمانی در کشور مجوز دارند و بسیاری از بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز دارای این مجوزند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه تا سه ماه آینده سایر بیمارستان‌های دانشگاه نیز این اعتبارنامه را دریافت خواهند کرد. (IPD نوعی مجوز است که تعدادی از بیمارستان‌ها دارای آن هستند در واقع بخش بین‌المللی بیمارستان‌هایی که در زمینه توریسم درمانی فعالیت می‌کنند، نامه‌ای مبنی بر قبول درمان آن بیمار صادر می‌کند.)

زالی با تاکید بر اینکه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خصوصاً در حوزه ملی و بین‌المللی در دستور کار دانشگاه است، ادامه داد: کشور ما به دلیل ارائه خدمات درمانی با کیفیت و قیمت مناسب یا به عبارتی استثنایی می‌تواند به قطب گردشگری سلامت تبدیل شود.

به گفته رئیس دانشگاه، هیچ خدمت درمانی وجود ندارد که مجموعه نظام سلامت کشور توان پاسخگویی به آن را نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه انتخاب ایران به عنوان مقصد درمانی از سایر کشورها می‌تواند چالش‌های ارزی را مرتفع کند، ادامه داد: طبق آمار رسمی ایران میزبان گردشگرانی از ۱۶۴ کشور بوده، ولی با این وجود این حوزه نیاز به ارتقا و فعالیت بیشتر دارد.

زالی ضمن معرفی توانمندی‌های دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، گفت: حضور هزار و ۵۵۰ عضو هیئت علمی، بالغ بر ۱۳ هزار دانشجو ،۲۰ بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی، ۸۶ مرکز تحقیقاتی، ارائه خدمت به بیش از شش میلیون جمعیت تحت پوشش و مراکز مختلف بهداشتی، تنها گوشه‌ای از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه است.

وی با اشاره به اینکه این دانشگاه در تمامی ۲۵ رشته تخصصی دوره دستیاری و ۲۶ رشته فلوشیپ و فوق تخصص مرتبط با علوم پزشکی، دانش‌آموخته تربیت می‌کند، ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی زیرساخت پذیرش ۲.۳ متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد را دارد.

زالی با بیان اینکه ایران در زمینه جذب توریسم سلامت رتبه ۴۶ را از بین کشورها دنیا از آن خود کرده اضافه کرد: باید ظرفیت‌های بیشتری برای این حوزه فراهم شود، به طور مثال کشور هندوستان به لحاظ قیمت تمام شده، خدمات ارزانتری را در مقایسه با بسیاری از کشورها به گردشگران سلامت می‌دهد، این در شرایطی است که ایران با توانمندی بالاتر قیمت تمام شده پایین‌تری دارد، بنابراین می‌توانیم در این زمینه رقیب جدی بسیاری از کشورها حتی کشورهای ارزان قیمت باشیم.

پشتیبانی مناسب، کاهش بروکراسی اداری، افزایش فعالیت‌های بین بخشی و تقویت کار تیمی، طراحی برنامه‌های جامع برای همراهان بیمار، پیگیری و فالوآپ در کشور مبدا از جمله راهکارهای زالی برای تقویت و تسهیل روند درمان گردشگران خارجی بود.

وی با تاکید براینکه بسیاری از خدمات دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مثل دندانپزشکی، پیوند اعضا، مداخلات غیرتهاجمی گوارش، جراحی اعصاب و ستون فقرات، پیوند ریه، جراحی عروق و تحریک عمقی مغز در کشور ممتاز است، ادامه داد: به طور مثال بیمارستان ۱۵ خرداد دانشگاه جراحی‌های پلاستیک و ترمیمی را انجام می‌دهد و بسیاری از برجسته‌ترین جراحان کشور تربیت شده این بیمارستان هستند.

دانشکده داروسازی فعال در دانشگاه یکی دیگر از حوزه‌های علمی دانشگاه است که زالی به آن اشاره کرد و ادامه داد: تولید داروی فاویپیراویر در بحرانی‌ترین روزهای کرونایی در کمتر از ۲۰ روز و قابل مقایسه با نمونه اصلی ژاپنی، نشان از توانمندی محققان این دانشگاه در حوزه‌های مختلف دارد.

رئیس دانشگاه با تاکید بر اینکه درهای دانشگاه به روی فعالان حوزه گردشگری سلامت باز است، گفت: بی‌تردید در جلسات آتی مدل‌های پیشنهادی نمایندگان شرکت‌ها را برای ارتقای این حوزه به اشتراک خواهیم گذاشت.

به گفته زالی، چنانچه بخواهیم روند درمان گردشگران سلامت را ارزیابی و ساماندهی کنیم، باید ورودهای داخلی و درمانی به دقت کنترل شود، این موضوع به معنای نفی و یا حذف گروه خاصی نیست بلکه صرفاً برای تسهیل در روند درمان و ارائه خدمات باکیفیت انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه با تاکید بر این موضوع که بخش خصوصی در زمینه جذب گردشگران حوزه سلامت حرف اول را می‌زند ادامه داد: بخش‌های دولتی و دانشگاهی می‌توانند با ارائه خدمات باکیفیت و اقتصادی این چرخه را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه فضای گردشگران سلامت با توریسم کاملاً متفاوت است، ادامه داد: باید به مراتب در حوزه سلامت قوی‌تر فعالیت کنیم.