دور مقدماتی المپیاد ورزش کارگری استان یزد به نیمه راه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی آقایی در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی اهداف برگزاری این المپیاد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ به منظور ایجاد شور و نشاط و حفظ سلامت جسمی و روحی کارگران، ایده راه اندازی المپیاد ورزش کارگری با هدف تحقق شعار «ورزش، نشاط، بهره وری» مطرح شد و پس از بررسی‌های صورت گرفته، مقرر شد دور انتخابی این المپیاد در محل کار کارگران برگزار شود.

دبیر اجرایی دومین المپیاد ورزش کارگری استان یزد عنوان کرد: با توجه به اینکه این المپیاد برای اولین بار در استان و کم نظیر در کشور به شمار می‌رفت، با اطلاع رسانی‌های صورت گرفته ۲۳ واحد تولیدی و کارخانجات استان در آن المپیاد مشارکت داشتند که بیشترین همکاری از سوی شهرستان میبد صورت گرفت و در پایان از نفرات برتر طی مراسمی تقدیر شد.

وی ضمن تقدیر از همراهی روسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستانی و کارفرمایان و رابطین فرهنگی ورزش کارخانه‌ها استان، گفت: در سال جاری دومین المپیاد ورزش کارگری از مهرماه بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد که تاکنون مسابقات انتخابی در ۲۵ شرکت برگزار شده است؛ پیش بینی می‌شود تا پایان دیماه مسابقات در ۱۵ شرکت دیگر نیز برگزار شود.

آقایی، زمان برگزاری مسابقات نهایی را بهمن ماه اعلام و اظهار کرد: پس از پایان دور مقدماتی که تا پایان دیماه ادامه دارد، مسابقات فینال با حضور منتخبین تمامی شرکت‌ها در بهمن ماه سال جاری برگزار و طی مراسمی با حضور مسئولین استانی و کشوری از مقام آوران تجلیل می‌شود.