گفتگو با حامد کمیلی در "سینما تئاتر"

به گزارش خبرنگار مهر، شماره آذرماه "سینما تئاتر" با معرفی فیلم های "پوست موز" و "قرنطینه" در تازه های تولید آغاز می شود. قاب نزدیک شامل خبرهای کوتاه از بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون است که در ادامه راهنمای فیلم های سینمای ایران با معرفی فیلم های "پسران آجری" و "توفیق اجباری" منعکس شده است.

گفتگو با حامد کمیلی بازیگر تلویزیون و سینما، از گوشه و کنار سینمای جهان، معرفی فیلم های روز سینمای جهان، مطلبی درباره فیلم "گانگستر آمریکایی"، گفتگو با بازیگر فیلم های "جاده رزرویشن" و "شب از آن ماست" و گپی با آیشواریا رای بازیگر فیلم "آخرین لژیون" در ادامه صفحات این نشریه آمده است.

تلویزیون با معرفی مجموعه های "حلقه سبز" و "بیصدا فریاد کن"، پژواک با اخبار کوتاه از تئاتر، گزارش نمایش "امپراتور و آنجلو" و نقد نمایش "بازیگر و زنش"، موسیقی جهان با مطلبی درباره زندگی و آثار ریکی مارتین، بازار دی وی دی با معرفی تازه های بازار و معرفی آلبوم های موسیقی جدید کار این شماره را تمام می کند.

نود و هشتمین شماره ماهنامه سینمایی "سینما تئاتر" ویژه آذرماه به صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری حسین فرخی در 40 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.