به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه تعزیه سوگواره نگین شکسته با سخنرانی آیت الله سیدان و با حضور آیت الله شب زنده دار استاد حوزه و از فقهای شورای نگهبان، حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی امام جمعه تهران، علمای اعلام، مقامات لشکری و شهری و عموم ارادتمندان به حضرت فاطمه زهرا (س)، از امروز در مشهد اجرا می‌شود.

نگین شکسته، حکایت رنج‌ها و اتفاقات مهم تاریخی پس از رحلت پیامبر اکرم است که کم‌تر آن را دیده و شنیده‌ایم.

غرفه محصولات فرهنگی، نمازخانه و پذیرایی، از جمله برنامه‌های حاشیه‌ای این تعزیه است.

مجاوران و زائران رضوی، می‌توانند برای تهیه‌ی بلیط رایگان این تعزیه، از طریق سایت Aleyasin.com و تلفن پاسخگوی (ثابت) ۰۵۱۹۱۰۰۱۲۱۲ (از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعدازظهر) اقدام کنند.

یازدهمین سوگواره نگین شکسته، در مشهد مقدس، رضاشهر، ابتدای بلوار پیروزی، روبروی آگاهی در سه سانس تا ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۲ اجرا می‌شود.