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۶ آذر ۱۴۰۲، ۹:۰۷

هم‌زمان با ایام فاطمیه؛

سوگواره «نگین شکسته» در مشهد برگزار می‌شود

سوگواره «نگین شکسته» در مشهد برگزار می‌شود

مشهد- تعزیه‌ سوگواره‌ «نگین شکسته»، از ششم تا بیست و پنج آذرماه سال جاری در مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه تعزیه سوگواره نگین شکسته با سخنرانی آیت الله سیدان و با حضور آیت الله شب زنده دار استاد حوزه و از فقهای شورای نگهبان، حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی امام جمعه تهران، علمای اعلام، مقامات لشکری و شهری و عموم ارادتمندان به حضرت فاطمه زهرا (س)، از امروز در مشهد اجرا می‌شود.

نگین شکسته، حکایت رنج‌ها و اتفاقات مهم تاریخی پس از رحلت پیامبر اکرم است که کم‌تر آن را دیده و شنیده‌ایم.

غرفه محصولات فرهنگی، نمازخانه و پذیرایی، از جمله برنامه‌های حاشیه‌ای این تعزیه است.

مجاوران و زائران رضوی، می‌توانند برای تهیه‌ی بلیط رایگان این تعزیه، از طریق سایت Aleyasin.com و تلفن پاسخگوی (ثابت) ۰۵۱۹۱۰۰۱۲۱۲ (از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعدازظهر) اقدام کنند.

یازدهمین سوگواره نگین شکسته، در مشهد مقدس، رضاشهر، ابتدای بلوار پیروزی، روبروی آگاهی در سه سانس تا ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۲ اجرا می‌شود.

کد مطلب 5950984

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    نظرات

    • الیاس IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      5 1
      پاسخ
      عالی است
    • مجتبی IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      3 1
      پاسخ
      ما سال گذشته شرکت کردیم خیلی عالی بود انشاالله خداوند به بانیان این مجموعه سلامتی وتندرستی عطا کند
    • محمد IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۹
      2 0
      پاسخ
      باسلام به عوامل برگزار کننده واقعا دست مریزاد و خسته نباشید من چندین ساله دارم شرکت میکنم خواهشن این مظلومیت بی بی فاطمه زهرا علیهاالسلام رو که به این زیبایی به مرحله اجرا درآمده رو خواهشن قطع نکنید و هر ساله بهتر و بهتر انجامش بدهید هرچند که تا حالا به بهترین شکل ممکن اجرا شده بازم ممنون از همه

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