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۶ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

مدیر کل تبلیغات استان مرکزی:

برنامه بزرگ تلویزیونی «محفل» به میزبانی اراکی ها برگزار می شود

برنامه بزرگ تلویزیونی «محفل» به میزبانی اراکی ها برگزار می شود

اراک- مدیر کل تبلیغات استان مرکزی گفت: برنامه بزرگ تلویزیونی محفل با حضور چهره های بین المللی قرآنی چهارشنبه هشتم آذر ماه در مصلای بیت المقدس شهر اراک برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد فراهانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از برگزاری محافل انس با قرآن، ترویج فرهنگ قرآنی و تدبر در آیات الهی و ایجاد انگیزه در جوانان و نوجوانان است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی نخستین استانی است که برنامه بزرگ محفل در آن اجرایی می‌شود، گفت: حامد شاکرنژاد، احمد ابوالقاسمی، حجت‌الاسلام و المسلمین قاسمیان، رضوان درویش از کشور سوریه و حسنین حلو از کشور عراق، کارشناسان ایرانی و بین‌المللی برنامه محفل هستند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: این برنامه بزرگ فرهنگی با اجرای نجم الدین شریعتی برگزار و از شبکه‌های ۳، خبر، قرآن و آفتاب به صورت مستقیم پخش می‌شود.

وی گفت: متقاضیان جهت ثبت نام عدد ۱ را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۱۷ ارسال کنند و باید اذعان داشت به شرکت کنندگان در این محفل پس از قرعه کشی جوایزی همچون اعزام به کربلای معلی و مشهد مقدس به همراه جوایز دیگر تعلق می‌گیرد.

کد مطلب 5950993

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