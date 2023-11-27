برنامه بزرگ تلویزیونی «محفل» به میزبانی اراکی ها برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد فراهانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از برگزاری محافل انس با قرآن، ترویج فرهنگ قرآنی و تدبر در آیات الهی و ایجاد انگیزه در جوانان و نوجوانان است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی نخستین استانی است که برنامه بزرگ محفل در آن اجرایی می‌شود، گفت: حامد شاکرنژاد، احمد ابوالقاسمی، حجت‌الاسلام و المسلمین قاسمیان، رضوان درویش از کشور سوریه و حسنین حلو از کشور عراق، کارشناسان ایرانی و بین‌المللی برنامه محفل هستند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: این برنامه بزرگ فرهنگی با اجرای نجم الدین شریعتی برگزار و از شبکه‌های ۳، خبر، قرآن و آفتاب به صورت مستقیم پخش می‌شود.

وی گفت: متقاضیان جهت ثبت نام عدد ۱ را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۱۷ ارسال کنند و باید اذعان داشت به شرکت کنندگان در این محفل پس از قرعه کشی جوایزی همچون اعزام به کربلای معلی و مشهد مقدس به همراه جوایز دیگر تعلق می‌گیرد.