ساماندهی بازار همدان مطالبه مشترک مردم و کسبه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مخفی گفت: خرید مطمئن در فضایی مناسب و امن برای خانواده‌ها و عموم شهروندان باید در بازار همدان مهیا شود.

فرماندار همدان با تاکید بر اینکه عموماً کسبه بازار همدان افرادی متعهد می‌باشند گفت: شهرداری و اتحادیه میوه و تره‌بار در این خصوص اقدامات خوبی داشته و باید کامل شود.

اعتراض مردم به حضور دستفروشان و تجاوز برخی کسبه به حریم پیاده رو

مسلم مخفی یکی از بازارهای پر تردد شهر همدان را بازار سرگذار عنوان کرد و گفت: این بازار از لحاظ عدم حضور دستفروشان، عدم تردد خودرو و تخلیه بار در ساعات شلوغ، رعایت حریم مقابله مغازه‌ها و عدم تجاوز به محل عبور و مرور شهروندان، نظافت و امنیت دارای مشکلاتی است که در حال ساماندهی است.

فرماندار یکی از موارد مورد اعتراض شهروندان را تجاوز برخی کسبه به حریم پیاده رو و سختی تردد برای شهروندان مطرح کرد.

بازار همدان جاذبه مهم گردشگری همدان

وی بازار مرکزی همدان را از جاذبه‌های گردشگری مهم شهر معرفی کرد و گفت: این ظرفیت مهم با همراهی همه نهادهای مسئول باید به بهترین وجه ساماندهی شود و در تمامی بازارهای سطح شهر اجرایی می‌شود.

فرماندار همدان از اهتمام کسبه، اتحادیه‌ها، شهرداری، نیروی انتظامی و … در این امر مهم تشکر و تاکید کرد: حفظ و رعایت حقوق مردم و جلوگیری از تخلفات صنفی از وظایف مهم اتحادیه هاست.