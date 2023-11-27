ظاهر وطن‌خواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تعداد سه هزار و ۶۸۹ خانوار در قالب هشت هزار و ۵۷۲ نفر تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارس‌آباد هستند.

وی تصریح کرد: کمیته امداد با ارائه خدماتی از جمله جهیزیه، درمانی، عمرانی، حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند، حمایت از ایتام و فرزندان مشمول طرح محسنین، وام‌های کارگشایی، اشتغال و تأمین لوازم خانگی تلاش دارد بخشی از مشکلات این خانواده‌ها را برطرف کند.

رئیس کمیته امداد شهرستان پارس‌آباد گفت: از مجموع سه هزار و ۶۸۹ خانوار تحت حمایت، یک‌هزار و ۶۸۰ خانوار شامل زنان سرپرست خانواده هستند که به دلایلی از جمله فوت سرپرست، طلاق، زندانی سرپرست، بد سرپرستی، بیماری سرپرست و سایر موارد تحت حمایت قرار گرفته‌اند.

وطن‌خواه افزود: به مناسبت هفته بسیج و در راستای رفع نیازهای ضروری خانوار تحت حمایت، تعداد ۳۶ دستگاه لوازم خانگی به ارزش ۴۱۴ میلیون تومان به خانواده‌های نیازمند اهدا شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از ۳۶ عدد لوازم خانگی، ۱۲ عدد یخچال، پنج عدد تلویزیون، پنج عدد ماشین لباسشویی، ۱۰ عدد اجاق گاز و چهار عدد آبگرمکن بوده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان پارس‌آباد بیان کرد: همچنین به مناسبت هفته بسیج، دیدار و دلجویی بخشدار مرکزی و شورای روستا از ۲ خانواده سالمند و زمین‌گیر تحت حمایت کمیته امداد را شاهد بودیم که در زمینه رفع مشکلات اساسی این خانواده‌ها قول مساعد داده شد.