مسیر تکواندوکاران برای ورود به فهرست ۱۲۸ نفره المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه مسابقات انتخابی المپیک در حالی اعلام شده که نزدیک به یک ماه دیگر شرایط کسب سهمیه از سیستم رنکینگ بسته خواهد شد و مدعیان حضور در پاریس که از این طریق جا مانده‌اند باید به دنبال سهمیه‌ای قاره‌ای باشند.

مسابقات تکواندو در بازی‌های المپیک پاریس با حضور ۱۲۸ تکواندو برگزار خواهد شد. از این تعداد ۶۴ تکواندوکار در گروه مردان و ۶۴تکواندوکار در گروه بانوان به رقابت خواهند پرداخت. کسب سهمیه نیز به ۳ روش صورت می‌گیرد.

شیوه اول رنکینگ المپیکی است که نفرات اول تا پنجم هر وزن به صورت مستقیم کسب سهمیه می‌کنند. شیوه دوم نیز نفرات اول رده بندی گرنداسلم (در مجموع دو مرحله) به عنوان نفر ششم رنکینگ کسب سهمیه خواهند کرد. نکته مهم اینکه دراین بخش فقط نفرات اول کسب سهمیه می‌کنند و در صورتی که هر کدام از نفرات اول گرنداسلم جزو تکواندوکاران اول تا پنجم رنکینگ المپیکی باشند، سهمیه حضور به نفر ششم رنکینگ المپیکی تعلق خواهد گرفت. در مجموع هشت وزن ۴۸ تکواندوکار بلیت سفر به پاریس را دریافت خواهند کرد.

شیوه سوم نیز کسب سهمیه از طریق مسابقات قاره‌ای است. طبق قوانین WT از قاره‌های آسیا، اروپا، آفریقا و پان امریکن نفرات اول و دوم و قاره اقیانوسیه نفرات اول چهار وزن المپیکی مردان و چهار وزن المپیکی زنان سهمیه المپیک می‌گیرند که از این طریق هم ۷۲ تکواندوکارکسب سهمیه خواهند کرد. ۴ سهمیه به میزبان و ۴ سهمیه هم وایلدکارت خواهد بود تا مجموع ۱۲۸ تکواندوکار کامل خواهد شد.

کسب سهمیه از شیوه‌های اول و دوم، با برگزاری مسابقات مرحله نهایی گرندپری در منچستر و گرنداسلم در «ووشی» چین طی یک ماه آینده بسته خواهد شد. بر همین اساس فدراسیون جهانی برنامه مسابقات انتخابی قاره‌ای را اعلام کرد.

طبق برنامه اعلام شده از سوی WT رقابت‌های انتخابی قاره‌ای با برگزاری مسابقات قاره آفریقا طی روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه در سنگال و شهر داکار آغاز می‌شود. مسابقات انتخابی اروپا نیز روزهای ۱۹ و ۲۰ اسفندماه به میزبانی بلغارستان در شهر صوفیه انجام می‌شود. چین در شهر «تای آن» و روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفندماه میزبان رقابت‌های فوق در قاره کهن خواهد بود.

جزایر سلیمان ۱۸ فروردین ماه میزبان مسابقات قاره اقیانوسیه است. دومینیکن هم در شهر «سن دیگو» طی روزهای ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه میزبان مسابقات انتخابی در حوزه پان امریکن خواهد بود.