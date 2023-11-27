به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد در حاشیه برگزاری کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری اظهار داشت: این کارگروه با رویکرد بررسی طرحهای اقتصادی، حوزه سرمایه گذاری و تعهد دستگاهها در بخش اشتغال به صورت هفتگی برگزار میشود و زمینه ساز برخی تصمیمات و مصوبات در شورای برنامه ریزی استان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه عمده ترین رویکرد این کارگروه هم پوشانی وظایف بین دستگاهی است، افزود: در جلسه امروز سه بخش مورد بررسی قرار گرفت بخش اول جلسه مرتبط با مسائل و مشکلات پارک علم و فناوری استان و تامین منابع مالی مورد این پارک در جهت حمایت از شرکتهای مستقر در پارک بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: مسئله بعدی تخصیص زمین به طرحهای اقتصادی بر اساس اولویت بندی دستگاهها در حوزههای گردشگری، کشاورزی و شیلات و صنعت و معدن بود که تصمیمات این جلسه برای تصویب به شورای برنامه ریزی استان ارسال میشود.
وی تصریح کرد: بخش سوم نیز در حوزه بررسی کمکهای فنی اعتباری بود که چند دستگاه در این زمینه عملکرد خوبی داشتند، این کمکها برای اولین بار در سطح کشور در استان هرمزگان و از محل بودجه عمومی و با تعامل با سیستم بانکی برقرار شد.
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