به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیای امروز خرید سرور ابری به دلیل مقیاسپذیری بالا، هزینه نصب و راهاندازی پایین و همچنین امنیت بالا به گزینهای عالی و مقرونبهصرفه برای کسبوکارها تبدیل شده است. سرور ابری با منابع سختافزاری مختلف شامل پردازنده، رم و هارد دیسک عرضه میشود که شما میتوانید متناسب با نیاز کسبوکارتان منابع را انتخاب کنید. اگر قصد خرید بهترین سرور ابری ایران را دارید، باید متناسب با نیازهای کسبوکارتان و از یک ارائهدهنده باکیفیت و معتبر این کار را انجام دهید. یک پیشنهاد ویژه خرید سرور ابری برای شما داریم. پس تا انتها همراه ما بمانید.
کمپین فروش سرور ابری دراک با تخفیف ویژه ۱۵ درصدی آغاز شد!
ابر دراک، یکی از برترین ارائهدهندگان سرور ابری، در کمپین پاییزی خود برای اولین بار پلنهای کاربردی را با تخفیف ویژه به شما عزیزان عرضه میکند. پلنهای سرور ابری دراک در این کمپین نیاز همه افراد مشغول در کسبوکارهای مختلف و همچنین برای استفاده روزمره از اینترنت را به بهترین شکل ممکن برآورده میکند. سرعت پورت ۱۰ Gbps، سرور نسل ۹ و همچنین قابلیت DDoS protection بستری امن، سریع و قدرتمند را برای انجام محاسبات فراهم میآورند. در ادامه به بررسی دقیقتر مشخصات فنی پلنهای سرور ابری دراک میپردازیم؛ برای خرید هرکدام از پلنهای زیر نیز به صفحه کمپین فروش ویژه سرویس ابری دراک مراجعه کنید.
۱. پلن سرور ابری پرکاربرد؛ بهترین پلن برای استفاده روزمره با تخفیف ۱۵ درصدی
اگر برای دسترسی به اینترنت و استفاده روزمره از اینترنت به یک پلن کاربردی و ارزانقیمت نیاز دارید، پلن پرکاربرد ابر دراک دقیقاً مناسب شما است. پردازنده ۱ هستهای، ۲ گیگابایت رم، ۲۰ گیگابایت حافظه Nvme و ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک هرآنچه را که شما برای انجام کارهایتان نیاز دارید، در اختیارتان قرار میدهد.
همچنین توجه کنید که ابر دراک امکان ارتقای ترافیک را نیز برایتان به وجود آورده است و در این کمپین میتوانید پلنهای صعود ابری را نیز با ۱۵ درصد تخفیف خریداری کنید. با امکانات DDoS Protection سرور ابری دراک امنیت دادههایتان نیز بهخوبی تامین خواهد شد.
۲. پلن پرقدرت سرور ابری دراک برای کسبوکارهای بزرگتر
چنانچه کسبوکار بزرگی دارید و نیازمند منابع سختافزاری قدرتمندتری هستید، ابر دراک برایتان گزینه دیگری نیز در نظر گرفته است. پلن سرور ابری با ۱۲ هسته پردازنده، ۸ گیگابایت رم و ۱۲۰ گیگابایت حافظه ذخیرهسازی هرآنچه را که شما برای محاسبات و پردازش نیاز دارید، در اختیارتان قرار خواهد داد. همچنین با خرید این پلن سرور ابری دراک با تخفیف ۱۵ درصد از ۱ ترابایت ترافیک نیز بهرهمند خواهید شد که از قابلیت ارتقا نیز برخوردار است. سرور ابری در این پلن نیز قابلیت محافظت در برابر حملات DDoS را دارد.
۳. پلن سرور ابری پرترافیک؛ پلن محبوب کاربران عادی
پلن سرور ابری پرترافیک از کمپین جدید ابر دراک مختص کسانی است که دغدغه ترافیک بالا دارند و بهدنبال منابع سختافزاری نسبتاً قدرتمند نیز هستند.
۴ هسته پردازنده، ۴ گیگابایت رم و ۴۰ گیگابایت حافظه Nvme از قدرت بالایی برای پردازش برخوردارند. ترافیک در نظر گرفته شده برای این پلن سرور ابری دراک ۴ هزار گیگابایت است که امکان ارتقا به ترافیک بالاتر را نیز دارد. با قابلیت DDoS protection این پلن دادههایتان از خطر هکرها در امان خواهد بود.
۴. اطمینان از کیفیت سرور ابری دراک با پلن ۴۸ ساعته
ابر دراک برای اطمینان خاطر شما از کیفیت سرویسهای ابری خود امکان خرید پلن ۴۸ ساعته با هزینهای پایین را برایتان فراهم کرده است. با استفاده از پلن ۴۸ ساعته سرور ابری ابر دراک از ۴ هسته پردازنده، ۴ گیگابایت رم، ۲۰ گیگابایت حافظه Nvme و ترافیک ۱۰۰ گیگابایت برخوردار خواهید شد. سرعت پورت شبکه در این پلن ۱۰ Mbps است و از سرور نسل G۹ استفاده میشود. بعد از کسب اطمینان از کیفیت بالای سرور ابری دراک میتوانید با خیال راحت خریدتان را از پلنهای بلندمدت ابر دراک انجام دهید.
اگر قصد دارید قبل از خرید سرور ابری اطلاعات کاملی درباره این سرویس به دست آورید، توصیه میکنیم حتماً مقاله سرور ابری چیست را با دقت مطالعه کنید.
چرا سرور ابری دراک بهترین سرور ابری ایرانی است؟
امنیت دادهها، امکان ارتقای سختافزاری و اطمینان از دریافت خدمات مطلوب از مهمترین مواردی است که هنگام خرید سرور ابری باید به آن توجه کرد. انتخاب برترین ارائهدهنده سرور ابری قطعاً تاثیر چشمگیری در رسیدن به نتیجه مطلوب دارد. ازهمینرو در این بخش قرار است مزایای خرید سرور ابری از ابر دراک را برایتان توضیح دهیم.
امنیت بالا: سرویسهای ابر دراک امکان نگهداری از دادههای حیاتی از طریق فایلهای امن و رمزگذاریشده، فایروالها و قابلیت بازیابی فایلهای پشتیبان برایتان فراهم میکنند.
پشتیبانی تخصصی: ابر دراک برای ارائه مطلوبترین خدمات به شما عزیزان امکان بهرهمندی از خدمات پشتیبانی بهصورت تلفنی و از طریق تیکت را فراهم کرده است.
زیرساخت هوشمند: زیرساخت پردازش داده ابری ابر دراک امکان مانیتورینگ انواع خطاها، دریافت انواع گزارشها و تصمیمگیری هوشمند را برای همه سرویسهای ابر در کلیه لایهها فراهم کرده است.
آپتایم بالا: آپتایم پلنهای سرور ابری دراک ۹۹.۹۵ درصد است که بیشترین اطمینان خاطر را برای در دسترس بودن وبسایت یا اپلیکیشن به شما میدهد.
از تخفیف ۱۵ درصدی ابر دراک برای خرید سرور ابری جا نمانید!
اگر مدتها است به خرید سرور ابری فکر میکنید، پاییز ۱۴۰۲ بهترین زمان برای خرید این سرویس است. ابر دراک در کمپین پاییزی خود اقدام به عرضه برترین پلنهای سرور ابری با تخفیف ویژه کرده است. پلنهای سرور ابری پرقدرت را میتوانید با ترافیک و سرعت بالا از ابر دراک تهیه کنید و آسانتر از همیشه به مدیریت کسبوکارتان بپردازید.
برای اطمینان از کیفیت پلنهای سرور ابری دراک نیز میتوانید ابتدا با هزینهای ناچیز اقدام به خرید پلن ۴۸ ساعته ابر دراک کنید و بعد از سنجیدن کیفیت خدمات، بهترین پلن را متناسب با نیاز کسبوکارتان انتخاب و خریداری کنید. تیم پشتیبانی ابر دراک نیز از ساعت ۸ صبح تا ۱ شب آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستند. چنانچه هرگونه سوال یا ابهامی دارید، با شماره تلفن ۰۲۱۹۱۰۱۴۱۹۷ تماس بگیرید.
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