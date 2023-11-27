عاملان قمه کشی و قدرت نمایی در تور سازمان اطلاعات فراجا

سردار حمید هداوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال دریافت اخباری مبنی بر اوباشی‌گری و قدرت نمایی توسط ۲ نفر از اراذل منطقه حصارک، بررسی موضوع در دستور کار مأموران سازمان اطلاعات فراجا در استان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: پس از انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی مخفیگاه هر ۲ اوباش در شهر کرج شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه بامداد امروز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه تحقیقات در خصوص متهمان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: استان البرز جایی برای گردن کشی و قدرت نمایی اوباش ندارد و هر کس بخواهد آرامش و امنیت شهروندان را با مخاطره روبه رو کند با برخورد سخت پلیس مواجه خواهد شد