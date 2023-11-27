  1. استانها
  2. البرز
۶ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۷

فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

عاملان قمه کشی و قدرت نمایی در تور سازمان اطلاعات فراجا

عاملان قمه کشی و قدرت نمایی در تور سازمان اطلاعات فراجا

کرج- فرمانده انتظامی استان البرز گفت: دو نفر از اوباش سطح‌دار منطقه حصارک کرج که اقدام به قدرت نمایی با قمه کرده بودند، توسط مأموران سازمان اطلاعات فراجا دستگیر شدند.

سردار حمید هداوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال دریافت اخباری مبنی بر اوباشی‌گری و قدرت نمایی توسط ۲ نفر از اراذل منطقه حصارک، بررسی موضوع در دستور کار مأموران سازمان اطلاعات فراجا در استان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: پس از انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی مخفیگاه هر ۲ اوباش در شهر کرج شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه بامداد امروز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه تحقیقات در خصوص متهمان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: استان البرز جایی برای گردن کشی و قدرت نمایی اوباش ندارد و هر کس بخواهد آرامش و امنیت شهروندان را با مخاطره روبه رو کند با برخورد سخت پلیس مواجه خواهد شد

کد خبر 5951275

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رضا RO ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      51 6
      پاسخ
      دو روز دیگه پر رو تر و با تجربه تر کف خیابانند اگر قانون باشه کسی جرات عرض اندام وگردن کلفتی نداره
    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      32 7
      پاسخ
      دستگیری چه فایده! وقتی گوشمالی درست و حسابی نمیشن ! پرروتر از قبل برمیگردن و ناامنی های بدتر
    • محمد IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      25 8
      پاسخ
      دست مریزاد خداوند حافظ و یاور برادران زحمتکش نیروهای مسلح باشد.
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      29 8
      پاسخ
      بعددوروز آزاد می کنید نیش خنده می زند .‌....
    • حسین IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      37 8
      پاسخ
      باید قوه قضاییه برخرددرستوحسابی کنه که بعد آزادی نتونن سرشونو تو خیابون بالا بیارن .اینقدر باید بزنن تا صدای سگ بدن . اینها رو نیرو انتظامی به زحمت دست گیر می کنه ،خودشون خانوادهاشون در معرض خطرند،ولی با دستور قاضی مثل آب خوردن آزاد میشن
    • حاج رسول IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      19 7
      پاسخ
      سردار خدا قوت و دست شما و همکارانتان درد نکنه ، قوه قضاییه هم باید به پلیس کمک کند.
    • IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      25 2
      پاسخ
      بایدراه فراربازکنیدازپشت بکشیدوپرونده بسته شودنیازبه قاضی وکاغذبازی نباشه
    • رضا IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      34 2
      پاسخ
      الان سه ماهه چند تا ازین اراذل ها افتادن به جان ما ۱۷ بار به ۱۱۰ زنگ زدم سه تا شکایت کردم نتیجه نگرفتم
    • عباس ایرانی IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      1 3
      پاسخ
      من اگه جای ریاست محترم قوه قضاییه بودم دستور میدادم درملا عام دست راستشونو قطع کنند که هرجا میرند مردم اونا رو بشناسند ودرس عبرت بشه برا بقیشو ن اینکه ۴صباحی دستگیر وزندانی بشند چه فایده ای داره تا آزاد شدند بدتر از قبل میشند مشکل مملکت ما عدم برخورد قاطع و محکم با این افراده
    • سیدعلی هاشمی IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      1 3
      پاسخ
      اعدام فقط اعدام
    • احمد IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
      3 6
      پاسخ
      همش دروغه فقط میگن دستگیر شدن ولی فعلا خبری نیس الکی میگن ارازل واوباش توخیابون به راحتی پرسه میزنن
    • IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      لطفا بااوباش طوری رفتار کنید دیگه جرئت اوباش وگردکلفتی و قدرت نمایی نکنن
    • مهبد IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
      1 0
      پاسخ
      ایول و دست مریزاد به نیروی انتظامی ، زنده باد .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها