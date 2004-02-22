"روش در علوم اجتماعي" اثر "اندرو ساير" را ترجمه كرده ام

دكتر عماد افروغ در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" گفت: اين كتاب "روش در علوم اجتماعي" نام دارد كه توسط "اندرو ساير" با هدف نقد "عينيت گرايي خام" در پوزيتيويسم و "نسبي گرايي راديكال" در هرمنوتيك نگاشته شده است .به گفته دكتر افروغ در اين كتاب صرفا به ترجمه اكتفا نشده است بلكه علاوه بر پيشگفتاري از مترجم درباره روش هاي مختلف شناخت در علوم اجتماعي حاوي مقدمه اي نيز در باب معرفت شناسي اسلامي خواهد بود .افروغ درتوضيح بيشتر اين موضوع گفت: نحله رئاليسم روش شناختي كه آندرو ساير، كتاب را بر آن مبنا نوشته است در كشور ما اصلا معرفي نشده است. قصد بنده اين است كه با ترجمه كتاب او در كنار اين معرفي، به مفروضات و آگزيوم هاي آن و مقايسه اش با معرفت شناسي اسلامي نيزبپردازم چرا كه به زعم بسياري ازصاحبنظران در يك نگاه اجمالي شباهت هايي ميان مفروضات اين نحله روش شناختي و معرفت شناسي اسلامي وجود دارد.اين محقق و پژوهشگر علوم اجتماعي ادامه داد: بيش از نيمي از ترجمه اين كتاب كه در راستاي دلمشغولي نظري من در باب تاسيس فلسفه علوم اجتماعي اسلامي است و در حدود 300 صفحه است، انجام شده و مقدمات چاپ آن نيز، نظير ويرايش و باز خواني، به طور همزمان توسط خودم آغاز شده است.وي در پايان اظهار اميد واري كرد كه چاپ اين كتاب بتواند اندكي از خلا موجود درباره فلسفه علوم اجتماعي را در كشورمان پر كند.گفتني است كتاب ديگري كه از اين جامعه شناس به زودي منتشر خواهد شد " اسلام و جهاني شدن "نام دارد كه به گفته دكترافروغ متن تفصيلي يك سخنراني است كه در كانون انديشه جوان ايراد شده است. ناشر اين كتاب نيزهمين كانون خواهد بود.