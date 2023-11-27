مرکز مشاوره خانواده در شهر مهر شهرستان ملکشاهی افتتاح شد

سردار قدرت کریمیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امیرالمومنین (ع) از مرکز مشاوره خانواده در شهر مهر شهرستان ملکشاهی افتتاح شده است.

وی افزود: مرکز مشاوره خانواده در شهر مهر به همت معاونت اجتماعی و همچنین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان این کار انجام گرفته است.

جانشین فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام افزود: با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه خانواده این طرح را اجرا کردیم بنا داریم در همه شهرستان‌های استان این مرکز مشاوره افتتاح شود.

وی ادامه داد: همچنین مراسم کلنگ زنی پروژه آبرسانی آب شرب روستای بلوطستان نیز با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان که با کمک بنیاد علوی، قرارگاه پیشرفت انجام شده است.