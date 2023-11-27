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۶ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۰

جانشین فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام:

مرکز مشاوره خانواده در شهر مهر شهرستان ملکشاهی افتتاح شد

مرکز مشاوره خانواده در شهر مهر شهرستان ملکشاهی افتتاح شد

ایلام-جانشین فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام گفت: به مناسبت هفته بسیج، مرکز مشاوره خانواده در شهر مهر شهرستان ملکشاهی افتتاح شده است.

سردار قدرت کریمیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امیرالمومنین (ع) از مرکز مشاوره خانواده در شهر مهر شهرستان ملکشاهی افتتاح شده است.

وی افزود: مرکز مشاوره خانواده در شهر مهر به همت معاونت اجتماعی و همچنین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان این کار انجام گرفته است.

جانشین فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام افزود: با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه خانواده این طرح را اجرا کردیم بنا داریم در همه شهرستان‌های استان این مرکز مشاوره افتتاح شود.

وی ادامه داد: همچنین مراسم کلنگ زنی پروژه آبرسانی آب شرب روستای بلوطستان نیز با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان که با کمک بنیاد علوی، قرارگاه پیشرفت انجام شده است.

کد مطلب 5951355

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