واکنش آملی لاریجانی به اظهارات مسؤول سیاست خارجی اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و به بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ درباره اختصاص قیر به پروژه‌های عمرانی که برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، پرداخت.

بر اساس این گزارش، آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و مقاومت مردم مظلوم غزه گفت: امروز بیش از یک و نیم ماه از حماسه‌ای که در طوفان الاقصی ظهور پیدا کرد، می‌گذرد و متأسفانه ملت مظلوم غزه تحت شدید ترین حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: جنایات این رژیم از حد تصور خارج است و کمترین معیارهای اخلاقی، ارزش‌های انسانی و حقوق بشر رعایت نمی‌شود. غزه به صحنه امتحان برای کشورهای مدعی حقوق بشر تبدیل شده است که چگونه حقوق بشر را به عنوان یک ابزار دوگانه مورد استفاده قرار می‌دهد.

آملی لاریجانی با اشاره به اظهارات مسئول سیاست خارجی اروپا گفت: عجیب است که مسؤول سیاست خارجی اروپا در مواجهه با پرسش پیرامون جنایات جنگی رژیم صهیونیستی اظهار می‌دارد که من حقوق‌دان نیستم که قضاوت کنم، اما وقتی با سوال دیگری مواجه می‌شود، دفاع حماس را جنایت جنگی می‌خواند.

وی با تاکید بر مفتضح شدن رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان، با قدردانی از مقاومت حماس و مردم مظلوم غزه تاکید کرد: یک ملت مظلوم با تمام کمبودها مقابل یک کشور مسلح و مورد حمایت آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، توانسته مقاومت کند. و مهم‌تر اینکه حقانیت و مشروعیت دفاع مظلوم را ترویج کرده است به گونه‌ای که امروز سران رژیم صهیونیستی اذعان کرده اند که اگر ما حماس را هم از بین ببریم ایدئولوژی حماس و اندیشه مقاومت از بین نخواهد رفت.

آملی لاریجانی با اشاره به شکست تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای ارائه چهره‌ای معقول و انسانی از خود گفت: مطمئنیم که مردم مظلوم فلسطین، پیروز صحنه اند و ما به نصرت الهی اطمینان داریم.

وی به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج و گرامیداشت آن، با طلب علو درجات برای شهدای بسیج، اظهار امیدواری کرد: تفکر بسیجی که تأمین کننده ارزش‌های اصیل اسلامی است در جامعه توسعه و ترویج یابد.

در ادامه جلسه محمد باقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستور جلسه را بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور جهت تشخیص مصلحت مورد نظر مجلس، اعلام کرد.

حجت الاسلام مجید انصاری در تذکر آئین نامه‌ای اظهار داشت: طبق آئین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظر تفسیری شورای محترم نگهبان، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قوانین دائم تا ۱۰ سال و در خصوص قوانین زمان دار تا پایان زمان قانون قابل تغییر نمی‌باشد. و از آنجا که این مصوبه به اصلاح بندی از قانون بودجه می‌پردازد که ۸ ماه پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آن تصمیم گرفته است، نه مجلس و نه مجمع نمی‌توانند در این باره مصوبه‌ای داشته باشند.

آیت الله آملی لاریجانی درباره این تذکر گفت: اگر مصوبه مجلس عیناً همان مصوبه قبلی باشد که مجمع آن را تصویب کرده، تذکر وارد است و مجمع نمی‌تواند در خصوص آن تصمیمی بگیرد.

ذوالقدر توضیح داد: متن مصوبه مجلس متن قبلی نیست و تغییر ماهوی کرده است، بنابراین این اصلاحیه قابل بررسی است.

در مصوبه اخیر مجلس برای بند «ک» تبصره (۱) آمده است: «در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بهابازار بورس در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون تحویل دهد و در حساب‌های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک پالایشگاه‌ها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می یابد…»

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از گزارش حجت الاسلام مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع از بررسی‌ها و جمع بندی این کمیسیون، وارد شور شد. که وزیر راه و شهرسازی با ارائه توضیحاتی، تصویب این بند از قانون را ضروری دانست.

در ادامه موافقان و مخالفان مصوبه کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع که مصوبه مجلس را در اختصاص قیر نیم بها به پروژه‌های عمرانی به‌دلیل عدم شفافیت در نحوه واگذاری و بروز زمینه‌های فساد در آن، به مصلحت ندانسته بود، به ارائه نظر خود پرداختند. سپس رأی گیری به عمل آمد و اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس در این مصوبه را تأیید نکردند.

در ادامه جلسه طبق آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع پیشنهادهایی برای اصلاح مصوبه مجلس ارائه کردند و مجمع به شور درباره هر یک از پیشنهادها پرداخت. و در نهایت پیشنهاد ذوالقدر دبیر مجمع به شرح زیر به عنوان بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

«در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بهابازار (بورس) در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا وزارت‌خانه مزبور آن را بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله‌ای به دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند تخصیص دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک پالایشگاه‌ها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ می‌باشد.

به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت‌های قیر ساز اقدام و پس از تخصیص وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های قیر ساز تسویه نمایند.

وزارت‌خانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ارسال نمایند.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عمل به موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسئولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به تعهدات‌شان به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.»

مصوبه مجمع برای اصلاح قانون و ابلاغ به دولت، توسط رئیس مجمع تشخیص مصلحت، به رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود.