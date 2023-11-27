به گزارش خبرنگار مهر، زینب زاله ظهر دوشنبه در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره‌کل آموزش و پرورش استان کردستان که با محوریت حجاب و عفاف برگزار شد، با تشریح بعضی از آسیب‌های موجود در جامعه در زمینه حجاب و عفاف، آموزش و پرورش را خط مقدم مواجهه با این آسیب‌ها عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در عین حال ظرفیت‌های بسیاری در عرصه تبیین و روشنگری در آموزش و پرورش وجود دارد، بر استفاده از ظرفیت بانوان فعال در این زمینه تاکید کرد.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری کردستان تشکیل هیأت‌های اندیشه‌ورز بانوان را گامی رو به جلو برای استفاده از تجربیات و ایده‌های صاحب‌نظران دانست و افزود: حتی دانش آموزان نخبه نیز می‌توانند در این زمینه کمک نمایند.

زاله نقش آفرینی دانش‌آموزان دختر در مدارس را عامل مهمی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله بی‌حجابی در مدارس بیان کرد و گفت: با نسل هوشمندی روبه‌رو هستیم که لازم است هوشمندانه با آنان رفتار نمائیم.

در ادامه این نشست، دیگر اعضای حاضر نظرات و پیشنهادهای خود را در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای مطلوب فعالیت‌های حوزه حجاب و عفاف در مدارس بیان کردند.