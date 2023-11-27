موافقت با تامین ۵ هکتار جهت احداث طرح نهضت ملی مسکن در اسفراین

روزبه دادجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه کمیسیون ماده پنج شهر اسفراین یکی از مهمترین پرونده‌ها بحث تأمین زمین ۵/۵ هکتار از اراضی متعلق به راه و شهرسازی بود که به دبیرخانه کمیسیون ارجاع شده بود و اعضا پس از بررسی موافقت خود را اعلام کردند.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی تصریح کرد: درخواست تغییر کاربری، حذف گذر، تثبیت گذر، افزایش سطح اشغال، تقاضای اخذ پروانه تجاری و احداث بنای تجاری مسکونی بخشی از مهم‌ترین پرونده‌های کمیسیون ماده پنج اسفراین بود.

وی در ادامه افزود: مصوبات کمیسیون ماده پنج پس از ۲۱ روز کاری پس از ابلاغ اولیه و تأیید شورای عالی شهرسازی قابلیت اجرا دارند.