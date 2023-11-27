دفتر تحول اجتماعی استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خورشیدی در جلسه شورای اجتماعی که در شهر جدید مهرگان برگزار شد، تصریح کرد: پس از راه‌اندازی کارگروه حاشیه‌نشینی در وزارت کشور، به منظور کاهش آسیب در محلات، دفتر تحول اجتماعی در استان قزوین هم راستا با سراسر کشور افتتاح شد.

وی با اشاره به اینکه دفتر تحول اجتماعی به عنوان زیر مجموعه وزارت کشور و عضو شورای اجتماعی فعالیت دارد، افزود: این دفاتر ضمن احیا هویت محلی، در ۱۰ عرصه مختلف مسائل محلات را شناسایی و با پشتیبانی از مردم و بازیابی نقش‌هایشان، آن‌ها را در تصمیم‌سازی و مشارکت در برطرف‌کردن آسیب‌های اجتماعی محله سوق می‌دهند.

خورشیدی یادآور شد: هم‌اکنون دفتر تحول اجتماعی در ۹ محله از مناطق مختلف قزوین از جمله مهرگان، هادی‌آباد، راه آهن، امیدیه، ناصرآباد، چوبیندر، اکبرآباد و لالوها راه‌اندازی و فعال شده است.

وی بیان کرد: برقراری هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و حلقه‌های میانی و آحاد مردم از جمله وظایف این دفاتر است.

وی با اشاره به مسائل مهرگان، افزود: ضروری است که احصا، بررسی و حل مسائل مهرگان توسط خود مردم صورت بگیرد، هم اکنون دفتر تحول اجتماعی استان، دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در مهرگان بسیج شده‌اند و با همیاری مجموعه‌های مردمی مستقر در این شهر، این هم افزایی بین دولت و مردم محقق شده است و امیدواریم به سرعت مسائل احصا و مسائل و مشکلات حل شود.