  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۳۰

مفقود شدن یک نفر در دریای کیش/ عملیات جست و جو همچنان ادامه دارد

کیش- فردی که به دلیل واژگونی جت اسکی در دریای کیش افتاده بود، مفقود شده و عملیات جست و‎جو برای پیدا کردن آن ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حوالی ساعت ۱۴ امروز ۲ زن و یک مرد در حال گشت زنی در آب‌های جزیره کیش با جت اسکی بودند که وسیله آنان در نزدیکی ساحل واژگون شد.

بر اثر این حادثه یکی از سرنشینان مفقود شده است و عملیات جست و جو همچنان ادامه دارد.

طبق اعلام امور دریایی کیش فرد سانحه دیده جلیقه نجات بر تن داشته است و امکان زنده بودنش وجود دارد.

سوار شدن بر جت اسکی با دارا بودن گواهینامه ممنوع نیست و این سه نفر نیز با جت اسکی شخصی در آب‌های اطراف کیش مشغول تفریح بودند.

هم اکنون مأموران پلیس و نیروهای امداد و نجات در محل حادثه مستقر هستند.

کد خبر 5951829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها