مفقود شدن یک نفر در دریای کیش/ عملیات جست و جو همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حوالی ساعت ۱۴ امروز ۲ زن و یک مرد در حال گشت زنی در آب‌های جزیره کیش با جت اسکی بودند که وسیله آنان در نزدیکی ساحل واژگون شد.

بر اثر این حادثه یکی از سرنشینان مفقود شده است و عملیات جست و جو همچنان ادامه دارد.

طبق اعلام امور دریایی کیش فرد سانحه دیده جلیقه نجات بر تن داشته است و امکان زنده بودنش وجود دارد.

سوار شدن بر جت اسکی با دارا بودن گواهینامه ممنوع نیست و این سه نفر نیز با جت اسکی شخصی در آب‌های اطراف کیش مشغول تفریح بودند.

هم اکنون مأموران پلیس و نیروهای امداد و نجات در محل حادثه مستقر هستند.