رسانه؛ پایگاهی برای انتقال صحیح پیامهای ناب اسلامی

بی تردید رسانه ها نقش تعیین کننده ای در انتقال مفاهیم دینی داشته و می توانند بر اذهان عمومی تأثیر بگذارند، به همین دلیل باید ارتباط بیشتری میان اهالی رسانه، متفکران و دانشمندان اسلامی برقرار شود تا خرافات را از چهره دین پاک کرده و به تبیین پیام حقیقی اسلام بپردازند.

وظیفه اصلی رسانه ها در دنیای امروز، رساندن پیام است و اگر در این راستا فعالیت صحیحی داشته و پیام خود را به درستی منتقل کنند می توانند تأثیر لازم را بر مخاطب خود بگذارند .

با توجه به این جایگاه تأثیرگذاری رسانه بر اهل رسانه، ضروری است فعالان این عرصه، با آگاهی از این تأثیر، قابلیتهای خود را به خوبی شناخته، با بهره گیری از بهترین شیوه ها، در انتقال صحیح و دقیق مبانی و مباحث دینی فعالیت مؤثر و سازنده ای داشته باشند .

در حال حاضر رسانه های بیگانه و پایگاه‌های اینترنتی بسیاری در زمینه شبهه افکنی و ارائه چهره منفی و نادرست در مورد اسلام و مسلمانان فعالیت می کنند ، بی شک در چنین شرایطی فعالیت متقابل رسانه های داخلی به منظور اصلاح چهره اسلام و تبیین اسلام و مسلمان حقیقی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .

متأسفانه رسانه های ما از تمام ظرفیت و توان خود برای تبلیغ اسلام بهره نبرده اند، البته سایتهایی به معرفی اسلام پرداخته اند و روحانیون حوزه تحقیقاتی نیز در این زمینه داشته اند که البته تا وقتی به شکلی شیوا و رسا در اختیار همگان قرار نگیرند، مورد بهره برداری کامل و شایسته نخواهند بود .

در این مرحله، یعنی پس از انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات، رسانه ها وارد میدان می شوند و می توانند با استفاده از ظرفیتها و قابلیتهایی که دارند، عملکردی مثبت و سازنده داشته، در روشنگری اذهان عمومی مؤثر واقع شوند .