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۸ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۸

مدیر پایانه ریلی سرخس:

طوفان شن حرکت قطار سرخس-مشهد را لغو کرد

طوفان شن حرکت قطار سرخس-مشهد را لغو کرد

مشهد- مدیر پایانه ریلی سرخس گفت: حرکت قطار مسافربری محلی از مبدا سرخس به مقصد مشهد به دلیل طوفان شن لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا قادری اظهار کرد: حرکت قطار مسافربری محلی صبح چهارشنبه از مبدا سرخس به مقصد مشهد به دلیل طوفان شن لغو شد.

مدیر پایانه ریلی سرخس افزود: دیروز سه شنبه به دلیل شرایط آب و هوایی و طوفان شن حرکت همه قطارهای باری و مسافربری در مسیر ترانزیتی و ریلی سرخس- مشهد لغو شد و با توجه به این که قطاری در سرخس نبود حرکت قطار مسافربری صبح سرخس به مشهد لغو شد.

وی ادامه داد: با توجه به بهبود شرایط جوی، یک قطار مسافربری محلی طبق برنامه ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه حرکت خود را از مشهد به سرخس انجام خواهد داد تا مسافران را در سرخس سوار و در مشهد پیاده کند.

کد مطلب 5952988

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