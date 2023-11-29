طوفان شن حرکت قطار سرخس-مشهد را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا قادری اظهار کرد: حرکت قطار مسافربری محلی صبح چهارشنبه از مبدا سرخس به مقصد مشهد به دلیل طوفان شن لغو شد.

مدیر پایانه ریلی سرخس افزود: دیروز سه شنبه به دلیل شرایط آب و هوایی و طوفان شن حرکت همه قطارهای باری و مسافربری در مسیر ترانزیتی و ریلی سرخس- مشهد لغو شد و با توجه به این که قطاری در سرخس نبود حرکت قطار مسافربری صبح سرخس به مشهد لغو شد.

وی ادامه داد: با توجه به بهبود شرایط جوی، یک قطار مسافربری محلی طبق برنامه ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه حرکت خود را از مشهد به سرخس انجام خواهد داد تا مسافران را در سرخس سوار و در مشهد پیاده کند.