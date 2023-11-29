پرداخت تسهیلات ۶ هزار مسکن ملی کردستان در انتظار تعیین شعبه بانک

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر الیاسی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار داشت: پرداخت تسهیلات به ۶ هزار و ۲۸۵ واحد مسکن ملی در کردستان در قالب ۲ هزار و ۳۶۲ پروژه در انتظار تعیین شعبه بانک است.
وی با انتقاد از اینکه بانکهای استان تسهیلات مسکن ملی را پرداخت نکردهاند، افزود: بخشی از این مهم به دلیل نبود زمین صورت گرفته است.
الیاسی اعلام کرد: در بین بانکهای استان تنها بانک مسکن تسهیلات خود را پرداخت کرده است و قطعاً با حل مشکل زمین در ادامه روند رو به رشدی خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: یکی از بازوهای مهم در نهضت مسکن ملی خود مالکی و بافت فرسوده است.
وی با اشاره به اینکه از ۲ هزار و ۶۲ درخواست مسکن به صورت خود مالکی، بیش از ۲ هزار مورد در استان موفق به دریافت تسهیلات شدهاند گفت: در فاز نخست مسکن ملی در کردستان، ۱۷ هزار واحد تعیین شده و براساس نیاز شهرها، سهمیه بانکها تعریف شده است.
الیاسی تحقق برنامه مسکن ملی را در گرو پرداخت تسهیلات بانکی دانست و اعلام کرد: برای تحقق برنامه مسکن ملی در کردستان باید هر کدام از بانکهای عامل آمادگی پرداخت تسهیلات به ۴ تا ۵ هزار واحد داشته باشند.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی در پروژههای حمایتی ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه دانست و بیان داشت: طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیش از ۲ هزار و ۲۶۰ واحد در بافت فرسوده در استان پروانه ساخت دریافت کردهاند.
وی در ادامه به آمار شش ماهه سال جاری در صدور پروانه ساخت اشاره و تصریح کرد: در ۶ ماهه اول امسال ۲۵۹ فقره پروانه برای ساخت ۶۸۱ واحد در سطح استان صادر شده است که شهرداری سقز بیشترین عملکرد داشته است.
وی اعلام کرد: ۲۷۴ هکتار اراضی مازاد دولتی در کردستان شناسایی شده است و تعداد ۲۹ سند با مساحت ۵ هزار و ۲۳۸ مترمربع به نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر شده است.
وی بر لزوم نهایی کردن طرح جامع دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و ابراز داشت: دانشگاه علوم پزشکی کردستان باید طرح جامع خود را نهایی کند تا اراضی اضافی در سنندج تعیین تکلیف شود.
الیاسی تاکید کرد: احداث و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده از برنامههای اولویتدار در قالب اجرای طرح مسکن ملی است.
وی با اشاره به تهیه بسته تشویقی ویژه ۱۲ هزار و ۲۲۷ واحد در استان گفت:.در مجموع در ۵۷ شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کشور اجرای طرح بافت فرسوده بومیسازی شده و نیاز به مسکن حمایتی را به شدت کاهش داده است.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان اضافه کرد: از شهرداران استان انتظار داریم هر چه سریعتر در این زمینه اقدام کنند.
۵۲ درصد جمعیت سنندج در بافت ناکارآمد و فرسوده ساکن هستند
وی به میزان جمعیت ساکن در بافت فرسوده شهر سنندج اشاره کرد و ابراز داشت :۵۲ درصد جمعیت سنندج در بافت ناکارآمد و فرسوده ساکن هستند و چنانچه زلزلهای اتفاق بیفتد کمکرسانی سخت و خسارات گستردهای را به همراه خواهد داشت.
وی به تسهیلات در نظر گرفته برای متقاضیان مسکن ملی اشاره کرد و گفت: تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومان با نرخ ۱۸ درصد ویژه متقاضیان مسکن ملی و ۳۵۰ میلیون تومان با نرخ ۲۳ درصد ویژه ساخت بافت فرسوده در نظر گرفته شده است.
الیاسی عنوان کرد: انتظار داریم با ورود استان و رایزنیهای استاندار سیاستها بیشتر به سمت ساخت خود مالکی و بافت فرسوده سوق داده شود و پیشنهاد ما این است که مانند مسکن روستایی، ۳۵۰ میلیون تومان ۵ درصد برای بافت فرسوده شهری در نظر گرفته شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان خاطر نشان کرد: بر اساس اعلام وزارت نیرو ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سطح محدودههای الحاقی و فاضلاب مسکن ملی نیاز است و اخذ نیم درصد مبلغ سند در دفاتر اسناد رسمی برای مسکن ملی حذف شود.
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