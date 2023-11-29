ارتقای جایگاه خراسان جنوبی در تولید کاشی و سرامیک

آریافر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خاکهای صنعتی از ظرفیت دیگر معدنی در خراسان جنوبی بوده که در زمینه تکمیل کننده زنجیره بنتونیت مورد استفاده قرار میگیرد.
وی ادامه داد: خاکهای صنعتی در استان از جمله خاکهای نسور و کائولن ها هستند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خاکهای صنعتی به تولید صنایعی همچون کاشی و سرامیک کمک میکند، یادآور شد: خوشبختانه استان رتبه دوم را در تولید کاشی و سرامیک کشور دارد.
آریافر افزود: امیداست با راه اندازی کارخانههای دیگر در استان با همت سرمایه گذاران و کمک بخش حاکمیتی با اجرای طرحهای توسعهای که در بخش صنایع کاشی و سرامیک بوده به جایگاه نخست کشور در این صنعت برسیم چون ماده اولیه تولید این صنعت در استان وجود دارد.
وی تصریح کرد: وجود مواد اولیه صنعت کاشی و سرامیک در استان هزینه تولید را پایین میآورد و تنها دغدغه تولیدکننده بحث زیرساختها بوده بنابراین بحث تأمین ماده اولیه نیست.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اضافه کرد: بخش اعظمی از خاکهای نسوز در منطقه طبس متمرکز بوده بنابراین سرمایه گذاران میتوانند در تولید آجرهای نسوز در این منطقه فعالیت کنند.
آریافر با اشاره به اینکه مواد معدنی از پتانسیلهای مهم استان بوده که در سراسر ۱۱ شهرستان استان به عدالت توزیع شده است، بیان داشت: در نهبندان و سربیشه منیزیت ها و سنگها، در خوسف ماده معدنی طلاها، در سرایان، فردوس و بشرویه ماده معدنی بنتونیت، طبس زغال سنگ و در قاین مس و فولاد از جمله ظرفیتهای معدنی است
وی ادامه داد: ظرفیت توسعه در تمامی شهرستانهای استان با برخورداری از این مواد معدنی وجود دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: توسعه متوازان در تمام شهرستانهای استان در سازمان صمت استان دنبال شده و این نگاه عادلانه باید در استان توسعه یابد.
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