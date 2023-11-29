به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری صبح چهارشنبه در آئین بدرقه کاروان راهیان نور دانش آموزان دختر شهرستان گناوه در گلزار مطهر شهدا این شهرستان اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی که بر پایه قرآن، اسلام، دفاع از مظلوم، مردم سالاری دینی و ولایت فقیه بنا شده بود، استکبار جهانی با تمام توان در برابر آن قد علم کرد تا بلکه بتواند این نظام مقدس را از بین ببرد.

فرماندار گناوه با بیان اینکه یکی از توطئه‌های استکبار جهانی علیه نظام اسلامی جنگ تحمیلی بود، یادآور شد: در جنگ تحمیلی همه استکبار جهانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم و با تمام امکانات از صدام و رژیم بعث حمایت کرد تا بر علیه نظام اسلامی و ملت ایران مقابله کند اما به یاری خداوند، این انقلاب با تکیه بر حضور با بصیرت مردم و رهبری امام راحل در مقابل همه استکبار جهانی ایستادگی کرد و بعد از ۸ سال دفاع مقدس توانست دشمن را با شکست روبرو کند.

وی یادآور شد: امروز پرچم جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و مسلمانان در بالاترین قله‌های جهان به اهتزاز درآمده است و مکتب، آرمان، هدف و نهضت ایران اسلامی به رهبری مقام معظم رهبری به عنوان نهضت و جبهه مقاومت برای همه جهانیان نه تنها دوستان بلکه دشمنان نیز مشخص و مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در برهه کنونی همه شاهد هستند که جبهه مقاومت در فلسطین با الگویی گیری از نظام اسلامی و فرهنگ و مکتب شهدای والامقام به خصوص شهید سلیمانی در مقابل همه دنیا ایستاده و آنها را با شکست روبرو کرده است.

وی خطاب به دانش آموزان گفت: شهدای والامقام شرافتمندانه جان خود را برای دفاع از اسلام، قرآن، دین، کشور و نظام اسلامی فدا کردند و شما دانش آموزان با حضور در این سرزمین‌ها با ایثارگری‌های آنها بیشتر آشنا می‌شوید.

صفری خاطرنشان کرد: مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس کربلای ایران است که خون پاک هزاران شهید والا مقام در این مناطق بر زمین ریخته شده و شما دانش آموزان زائران این کربلای هستید که باید با شناخت و معرفت و با وضو وارد این مناطق شوید.

وی تصریح کرد: شما دانش آموزان امروز به سرزمینی هایی برای زیارت و اردوی راهیان نور می روید که مکانی مقدس و ارزشمند و حاصل فداکاری‌های فراوان شهدا است و همه ما عزت، آزادی و زندگی خود را مدیون آنها هستیم و باید از شیوه زندگی شهدا برای زندگی خود الگو بگیریم.

وی گفت: رعایت عفاف و حجاب از مهمترین وصایا و توصیه‌های شهدا برای بانوان بوده است و شما دانش آموزان باید ادامه دهنده راه شهدا و عمل کننده به وصایای آنها به خصوص در حفظ حجاب خود باشید.

وی گفت: هر کدام از شما دانش آموزان با سفر به سرزمین‌های نور باید تلاش کنید با آشنایی بیشتر با شهدا و راه آنها به عنوان سفیران و ترسیم کنندگان راه این شهیدان والامقام و انقلاب و دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های آنها و پرچم داری برای آینده نظام اسلامی باشید.

وی گفت: شما دانش آموزان باید خود را برای گسترش انقلاب اسلامی در جهان و سربازی در نهضت امام زمان (عج) آماده کنید.

فرماندار گناوه با تقدیر از خانواده‌ها و همه دست اندر کاران برگزاری اردوها گفت: دانش آموزان اعزامی به مناطق عملیاتی بهترین خاطره و برداشت‌های خود را از این سفر معنوی یادداشت کنند و برای برترین این خاطرات جایزه در نظر گرفته می‌شود.

در این آئین ویژه که در گلزار شهدای گناوه برگزار شد، ۲۵۰ دانش آموز دختر شهرستان گناوه با بدرقه گرم مسئولان و خانواده‌ها عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.