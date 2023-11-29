دستگیری ۱۵ سارق خودرو و موتورسیکلت در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری ۱۵ سارق خودرو و موتور خبر داد و در جمع خبرنگاران بیان کرد: با اقدامات خوب پلیس آگاهی ۱۵ نفر سارق خودرو شناسایی شده که خودروهای تولید داخل را شناسایی و سرقت میکردند این افراد با استفاده از جرثقیل خودروها را به نقطهای از شهر انتقال داده و توسط مالخر میفروختند.
وی گفت: این افراد دستگیر شده و تاکنون به ۴۵ فقره سرقت اعتراف کرده اند که تاکنون ۲۰ خودرو پیدا شده و ۲۵ خودرو شناسایی و در اسرع وقت به مالکان اطلاع داده خواهد شد.
وی درباره اینکه برخی از این سارقان اعلام میکردند خودروهایی که دزدیده بودند مجهز به دستگاههای ردیاب بوده است، گفت: باید ایراد برخی از این ردیابها برطرف شود، این موضوع را با سازمان استاندارد نیز مطرح کردیم، امیدواریم روزی برسد هیچ سارقی نتواند سرقت کند.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: ما همیشه به مردم توصیههای ایمنی را کرده ایم و از آنها میخواهیم خودروهای خود را مجهز به تجهیزات ایمنی کنند.
وی خاطر نشان کرد: همیشه مطالبه گری میکنیم و نواقص را اعلام میکنیم تا ترک فعلها پیگیری شود و مردم با آرامش بیشتری از خودروهایشان استفاده کنند.
سردار ولیپور گودرزی درباره پابندهای الکترونیکی بیان کرد: ما موافق این پابندها هستیم هر چقدر بتوانیم افراد را تحت کنترل داشته باشیم بهتر است. توافق شده سامانه آن در اختیار پلیس قرار گیرد.
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