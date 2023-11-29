امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی/برخورد بازدارنده با مخلان امنیت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست قضائی قضات محاکم تجدیدنظر استان اظهار کرد: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضائی هست و باید در خصوص امنیت روانی مردم هیچ گونه مماشاتی را نپذیرفت و با قاطعیت در مقابل کسانی که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ارفاقات و امتیازات قانونی را برای افرادی بکار ببرید که امنیت مردم را به هم نزده‌اند و سابقه کیفری ندارند و استحقاق کمک دارند، ادامه داد: این نشست‌ها بسیار سازنده و ارشادی هستند ضمن حل و فصل موضوعات اختلافی کمک می‌کنند تا همکاران در تصمیم گیریها و آرای خود دقیق و صحیح عمل کنند.

وی همچنین با تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: خداوند متعال این گنجینه عظیم اهل بیت عصمت و طهارت را برای سعادت بشر به ما ارزانی داشته است و ان شاالله همگی رهرو واقعی ائمه معصومین علیهم السلام باشیم،

عتباتی با اشاره به کثرت ورود پرونده به دادگستری استان گفت: باید از تمام ظرفیت‌ها برای جلوگیری از ورود بی رویه پرونده بهره بگیریم خصوصاً پرونده‌هایی که می‌شود به طرق مختلف آنها را حل و فصل کرد و از ورود بی جهت تعداد کثیری پرونده کم اهمیت و در برخی موارد غیرقضایی به دادگستری جلوگیری کرد.

وی افزود، یکی از این اقدامات ایجاد صلح و سازش با استفاده از ظرفیت‌های مختلف موجود هست که کمک می‌کند علاوه بر حل و فصل دعاوی، کینه و کدورت هم بین طرفین از بین برود و پرونده به صورت ریشه‌ای حل شود.

در ادامه جلسه سوال این هفته نشست قضائی طرح و سپس اعضای حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون آن پرداختند و در پایان نظر اکثریت اعضای حاضر در خصوص سوال مطروح اخذ و به تصویب رسید.