به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی صبح چهارشنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: حمایت از خانواده‌های زندانیان و توسعه اشتغال و حرفه آموزی زندانیان به عنوان یکی از برنامه‌های مهم دنبال می‌شود.

وی با تاکید بر اجرای مصوبه مولد سازی دولت اراضی تحت پوشش اداره کل زندان‌های استان بوشهر برای کاربری‌های مختلف اظهار داشت: برنامه ریزی و تمهیدات لازم در راستای اجرای برنامه‌های تأمینی و تربیتی و مولد سازی و تهیه طرح موضعی و جانمایی املاک سازمان برای مولد سازی با همکاری معاونت عمرانی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی برای تغییر کاربری و ارزش افزایی برای دارایی‌ها دنبال می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها افزود: در این راستا تفاهم نامه‌هایی با سازمان‌های مرتبط منعقد شده است، تا زمینه اشتغال و حرفه آموزی زندانیان فراهم شود.

وی با بیان اینکه همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف برای فراهم کردن اشتغال و حرفه آموزی مدد جویان و خانواده‌هایشان گفت: برای حل مشکل اقتصادی معیشتی خانواده‌های زندانیان بهترین راه کار فراهم شدن اشتغال و کارآفرینی زندانیان بر اساس ظرفیت‌های مختلف استان بوشهر است.

ابراهیمی افزود: تکمیل پروژه مؤسسه کیفری گناوه و تأمین اعتبار لازم برای همه پروژه‌های نیمه تمام عمرانی مؤسسات کیفری استان را با همکاری استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خواستار شد.

قبل از این نشست ابراهیمی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها، مهدی محمدی مشاور رئیس سازمان در معیت مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان، پاپری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و حسینی مدیرکل زندان‌های بوشهر از کانون اصلاح و تربیت و زندان نظامیان بوشهر بازدید کردند.

در این دیدار مهدی محمدی مشاور رئیس سازمان زندان‌ها، رستمیان معاون امور عمرانی استانداری، موسوی مدیرکل حوزه استاندار، پاپری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سید محتشم حسینی مدیرکل زندان‌های استان و نیکنام معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل زندان‌های استان بوشهر نیز حضور داشتند.