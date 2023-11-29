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۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۸

در یک ماه گذشته؛

۱۱ زندانی با میانجی‌گری ستاد دیه اردبیل آزاد شدند

۱۱ زندانی با میانجی‌گری ستاد دیه اردبیل آزاد شدند

اردبیل - رئیس توسعه حل اختلاف استان اردبیل گفت: ۱۱ سرپرست خانواده محبوس در زندان‌های استان اردبیل در یک ماه گذشته با میانجی‌گری ستاد دیه اردبیل آزاد و به آغوش خانواده برگشتند.

حجت‌الاسلام سیدحسین علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۱۱ سرپرست خانواده محبوس در زندان‌های استان اردبیل در آبان ماه ۱۴۰۲ با میانجی‌گری ستاد دیه آزاد اردبیل شدند و به آغوش خانواده برگشتند.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای تسهیل آزادی زندانیان مالی غیرعمد انجام شد، گفت: با تلاش شعبه ستاد دیه شورای حل اختلاف اردبیل و دعوت از شاکیان و وساطت اعضای این ستاد تنها در آبان ماه امسال بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال از شاکیان پرونده رضایت گرفته شده است.

رئیس توسعه حل اختلاف استان اردبیل بیان کرد: زندانیان آزاد شده ناخواسته و بر سر یک اتفاق، اشتباه و یا ورشکستگی مالی گرفتار میله‌های زندان شده بودند.

حجت‌الاسلام علوی ضرورت فرهنگ‌سازی با محوریت صلح و سازش را در جامعه یادآور شد و بیان کرد: قطعاً در این زمینه رعایت اصل بی‌طرفی بسیار مهم و اساسی است و ضرورت دارد اعضای فعال در هیئت‌های صلح‌یاران بتوانند به وظیفه خطیر خود به درستی عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: فراگیر شدن فرهنگ صلح و سازش در کنار نهادینه سازی روش‌های جایگزین قضائی در دستور کار توسعه حل اختلاف استان اردبیل است.

کد مطلب 5953267

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