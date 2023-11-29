اصفهان- معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از استقرار جو پایدار نوید حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر گذر موج ضعیفی از روی استان طی امروز چهارشنبه است و آسمان بیشتر مناطق صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.‌

وی ادامه داد: از فردا پنج شنبه تا اواسط هفته آینده جوی پایدار بر روی استان حاکم خواهد شد و در مناطق مرکزی از فردا آسمانی غبارآلود و کاهش دید و کیفیت هوا را به ویژه در نیمه اول روز انتظار داریم.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه کمینه دما طی ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

حاجی بابایی اضافه کرد: بوئین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان اصفهان طی ۲۴ ساعت پیش رو است.