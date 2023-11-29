مقاومت همواره در برابر اسرائیل محکم ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ نمر زغموت صبح چهارشنبه در همایش بین المللی غزه مظلوم مقتدر در عسلویه اظهار داشت: از تک تک افرادی که در جمهوری اسلامی هستند و لقمه را از دهان خود بیرون می‌آورند و به مردم فلسطین می‌کنند، تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه در جنگ با اسرائیل و جبهه‌های مقاومت دوش با دوش شهید سلیمانی بودم، گفت: برادران و خواهران برای من افتخار است در خدمت شما باشم و درود می‌فرستم بر تمامی کسانی که پرچم اسلام را برای پیروزی فلسطین بالا می‌برند.

رئیس شورای اسلامی فلسطین ادامه داد: اسلام انسان را عزیز می‌گرداند و به خدا قسم اگر مسلمانان جمع شوند می‌توانند تاریخ را تغییر بدهند.

شیخ زغموت با درود بر رسول خدا و امیر المومنین (ع) گفت: از خداوند متعال می‌خواهم که ما را در راه مستقیم قرار دهد و همان گونه که دوش به دوش شهید سلیمانی در جنوب لبان و شمال فلسطین دوش بودم و شهادت نصیب ایشان شد، شهادت را نصیب بنده کند.

وی اضافه کرد: امام خمینی (ره) برای قدس روز قرار داد و گفت اگر نمی‌توانید به حضور فلسطینیان بشتابید با صحبت و اموار تان به فلسطین کمک کنید.

رئیس شورای اسلامی فلسطین با بیان اینکه امام خامنه ای مدافع اصلی و حامی ما مردم فلسطین برای پیروزی می‌باشد، گفت: بنده امروز به عنوان برادرتان نه به عنوان سخنران حضور پیدا کرده ام.

شیخ زغموت افزود: تک تک شما بزرگواران به یاری مردم مظلوم فلسطین شتافتید و مقام معظم رهبری نیز همیشه پشتوانه ما بودند.

وی با بیان اینکه امام خامنه‌ای سرور تمام مسلمانان جهان است، خاطر نشان کرد: بنده از فلسطین و از جنوب لبنان آمده‌ام تا به شما خبر بدهم که مقاومت همواره در حال دفاع از مردم فلسطین است و در برابر اسرائیل محکم ایستاده است.

رئیس شورای اسلامی فلسطین گفت: رژیم اشغالگر در واقع باقی مانده سگ‌ها و خوک‌ها می‌باشد. رسول خدا در مورد صهیونیسم فرمودند این‌ها باقی مانده سگ‌ها و خوک‌ها هستند.