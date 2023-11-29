به گزارش خبرنگار مهر، صادق بوستانی در نشست هم اندیشی بازرسان و مسئولان ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و فرمانداریها با تأکید بر ضرورت ارتقای سلامت اداری در همه سطوح اظهار داشت: پیروی از قانون و آگاهی از آن و دستورالعملهای مرتبط ضمن افزایش اشرافیت، ما را از خطاهای احتمالی مصون خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه تفسیر به رأی قوانین انحرافات را بیشتر خواهد کرد افزود: تفسیرهای متفاوت و بعضاً ذینفعانه خود زمینه ساز فساد اداری خواهد شد.
بوستانی تصریح کرد: شفافیت در مسائل اداری و آگاهی از شرح وظایف و نظارت و پایش با نگاه پیشگیرانه و توسعه دولت الکترونیک با هدف کاهش دخالت عوامل انسانی از شاخصهایی است که باید در دستگاهها و سازمانهای دولتی نهادینه شده تا فساد اداری را به حداقل ممکن رساند.
رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان بوشهر با اشاره به مؤلفههای مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت که مورد تاکید مقام معظم رهبری است خواستار رعایت اصل بی طرفی برای همه مجریان انتخابات و تلاش برای ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت حداکثری در فضایی امن و سالم شد.
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