به گزارش خبرنگار مهر، صادق بوستانی در نشست هم اندیشی بازرسان و مسئولان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها با تأکید بر ضرورت ارتقای سلامت اداری در همه سطوح اظهار داشت: پیروی از قانون و آگاهی از آن و دستورالعمل‌های مرتبط ضمن افزایش اشرافیت، ما را از خطاهای احتمالی مصون خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه تفسیر به رأی قوانین انحرافات را بیشتر خواهد کرد افزود: تفسیرهای متفاوت و بعضاً ذی‌نفعانه خود زمینه ساز فساد اداری خواهد شد.

بوستانی تصریح کرد: شفافیت در مسائل اداری و آگاهی از شرح وظایف و نظارت و پایش با نگاه پیشگیرانه و توسعه دولت الکترونیک با هدف کاهش دخالت عوامل انسانی از شاخص‌هایی است که باید در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی نهادینه شده تا فساد اداری را به حداقل ممکن رساند.

رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان بوشهر با اشاره به مؤلفه‌های مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت که مورد تاکید مقام معظم رهبری است خواستار رعایت اصل بی طرفی برای همه مجریان انتخابات و تلاش برای ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت حداکثری در فضایی امن و سالم شد.