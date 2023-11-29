به گزارش خبرنگار مهر، میثم حجتی پور مدیر درمان تأمین اجتماعی کرمانشاه ظهر چهارشنبه در دفتر خبرگزاری مهر استان کرمانشاه حضور یافت و با مدیر و خبرنگاران این مجموعه خبری در زمینههای مختلف دیدار و گفتگو کرد.
حجتی پور در دیدار با مجموعه خبری خبرگزاری مهر استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت مؤثر خبرگزاری مهر کرمانشاه، اظهار کرد: این خبرگزاری یکی از خبرگزاریهای فعال استان در حوزه اطلاع رسانی است که به صورت فعال اخبار را به طور جامعتر پوشش و اطلاع رسانی میکند.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت مدیریت درمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۶۸ به صورتهای مستقل، افزود: مدیریت درمان تأمین اجتماعی به عنوان دومین متولی درمان و بزرگترین خریدار درمان است که در سه معاونت درمانی، مدیریت و اسناد علمی و طرف قراردادها فعالیت دارد و به ۷۹۰ هزار بیمه شده اراده خدمت میکند.
مدیر درمان تأمین اجتماعی کرمانشاه تصریح کرد: هم اکنون مدیریت و منابع نیروی انسانی این سازمان در استان کرمانشاه با یک هزار و ۲۰۰ پرسنل خدمترسانی مستقیم و غیر مستقیم در حوزه درمان و خدمات دارد.
حجتی پور به راهاندازی ۲ پلی کلینیک در مراکز استان و بیمارستان شهدا و حضرت معصومه (س) تاکید و بیان کرد: همچنین با توجه به نیاز به ارائه خدمات در شهرستانها به لحاظ توسعه درمان در این شهرستانها از همان سال ۹۶ جا مانده نیازمند به توسعه در شهرستانها داشتیم که با اقدامات و پیگیریهای انجام شده هم اکنون تمامی شهرستانها صاحب مراکز درمانی تأمین اجتماعی هستند.
وی به پروژههای توسعه عمرانی و وضعیت مراکز درمانی در شهرستانها اشاره و عنوان کرد: با توجه به اینکه ساختمان و مراکز درمانی در شهرستانها با مشکل مواجه بودند خدمات زیرساختی و نوسازی برای آنها اجرایی شده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی کرمانشاه، گفت: به سبب کمبود و پیگیریهای انجام شده عملیات اورژانس بیمارستان شهدا از سال ۱۴۰۰ در یک زمینی به مساحت یک هزار و ۶۰۰ متر مربع برای ۲ طبقه آغاز شد.
حجتی پور با اشاره به بروز برخی مشکلات در زمینه خرید امکانات و اجرای دقیق طرح ارائه شده برای اورژانس بیمارستان شهدا، تاکید کرد: این پروژه قرار بود در سال ۱۴۰۲ به اتمام و بهره برداری برسد اما به دلایل مطرح شده هم اکنون با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی تا خرداد ماه ۱۴۰۳ راه اندازی خواهد شد.
وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت پروژه اورژانس بیمارستان شهدا طراحی آن سه ماه زمان برد و در ابتدا با پیش بینی ۴۸ میلیارد تومان اعتبار برای آن در سال ۱۴۰۰ بود و اکنون با توجه به افزایش برخی قیمتها پیش بینی میشود تا ۱۲۰ میلیارد تومان هم هزینه انجام شود.
مراجعه ۳.۵ میلیون نفری به مراکز درمانی تأمین اجتماعی کرمانشاه
حجتی پور مراجعه به مراکز درمانی زیر نظر تأمین اجتماعی را پر مراجعه دانست و مطرح کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مراجعه کننده داشتیم که در بخش بستری ۸۲ درصد و در بهش درمان سرپایی ۷۵ درصد رضایتمندی بیماران حاصل شده است و به طور میانگین هر بیمه شده سه بار به مراکز درمانی تأمین اجتماعی مراجعه کرده و طی سال جاری نیز با افزایش درصدی مراجعات رو به رو هستیم.
وی ادامه داد: کیفیت درمان، استفاده از بیمه تأمین اجتماعی، وجود پزشکان حرفهای از جمله دلایل مراجعه بالای بیماران به مراکز درمانی تأمین اجتماعی است.
اجرای طرح نسخه الکترونیکی، اجرای طرح ارجاع، وضعیت بیمه شدگان تأمین اجتماعی کرمانشاه، راه اندازی مراکز درمان در شهرستانها، پروژههای درمانی و تأمین تجهیزات و بیان چند مسئله و مطالبه از جمله موضوعاتی بود که در دیدار مدیر درمان تأمین اجتماعی کرمانشاه با مجموعه خبری خبرگزاری مهر این استان مطرح شد.
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