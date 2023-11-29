هوای اراک ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محرابیان ظهر چهارشنبه در خصوص آخرین وضعیت آلودگی هوا در اراک اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، متوسط شاخص کیفیت هوای اراک در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز یکشنبه، برابر با عدد ۱۰۵ و کیفیت هوا ناسالم بوده است.

وی گفت: در حال حاضر شاخص کیفیت هوا در اراک برابر با ۱۲۲ و در دلیجان ۱۱۳ برای گروه‌های حساس ناسالم است.



رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل محیط زیست استان مرکزی با اشاره به اینکه آلاینده مسؤول این شرایط ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون است، گفت: شمار روزهای ناسالم در شهر اراک از ابتدای سال تاکنون را ۹۳ روز است.



