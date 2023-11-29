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۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۹

برای نخستین بار در تاریخ ورزش ناشنوایان کرمان؛

ملی پوش ناشنوای کرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه سوم شد

ملی پوش ناشنوای کرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه سوم شد

کرمان- برای نخستین بار در تاریخ ورزش ناشنوایان استان کرمان، بهاره هراتی در مسابقات آسیایی دو و میدانی ناشنوایان در سه ماده هفتگانه، ۴ در ۱۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر نشان برنز را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهاره هراتی ملی پوش ناشنوای کرمانی با کسب سه مدال برنز در مسابقات قهرمانی دو و میدانی ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه در سه ماده هفتگانه، ۴ در ۱۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر بر سکوی سوم این رقابت‌ها ایستاد.

مسابقات دو و میدانی ناشنوایان قهرمانی آسیا و اقیانوسیه طی هفته جاری در ورزشگاه آفتاب انقلاب برگزار شد.

در بخش بانوان تیم ایران با هفت طلا، ۱۱ نقره و هشت برنز به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های قزاقستان با ۶ طلا، ۵ نقره و ۴ برنز نایب قهرمان و ژاپن با ۲ طلا در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

مراسم استقبال از این ورزشکار ملی پوش ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه چهارشنبه در فرودگاه کرمان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5953343

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