ملی پوش ناشنوای کرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهاره هراتی ملی پوش ناشنوای کرمانی با کسب سه مدال برنز در مسابقات قهرمانی دو و میدانی ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه در سه ماده هفتگانه، ۴ در ۱۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر بر سکوی سوم این رقابت‌ها ایستاد.

مسابقات دو و میدانی ناشنوایان قهرمانی آسیا و اقیانوسیه طی هفته جاری در ورزشگاه آفتاب انقلاب برگزار شد.

در بخش بانوان تیم ایران با هفت طلا، ۱۱ نقره و هشت برنز به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های قزاقستان با ۶ طلا، ۵ نقره و ۴ برنز نایب قهرمان و ژاپن با ۲ طلا در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

مراسم استقبال از این ورزشکار ملی پوش ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه چهارشنبه در فرودگاه کرمان برگزار خواهد شد.