به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اظهار کرد: شهدا ارزش ما هستند و غفلت ما مایه آزار جان است چرا که گاهی برخی از ما شهدا را به خاک و نه به یاد می‌سپاریم.

رمضانی با تاکید بر حضور مدیران استانی در جلسات شهدا بیان کرد: بالاترین مقام مربوط به شهدا است و با جدیت جلسات مربوط به شهدا از این پس در استان پیگیری می‌شود.

وی گفت: حاج قاسم در تعقیب شهادت بود، فاصله ما با اینگونه تفکرها خیلی زیاد است و به حق مکتب حاج قاسم مکتبی ارزشمند است باید همه دنباله رو این مکتب باشند.

رمضانی با بیان اینکه محبت به ائمه و اهل بیت در کردستان موج می‌زند، افزود: کیفیت مراسم تشییع پیکر شهدا با توجه به اینکه مقام شهدا شاخص و ارزشمند است مهم است.

وی با بیان اینکه سهم ما از شهدای گمنام کم است، اذعان کرد: شهدا در متن زندگی مردم هستند چون شهید به مثابه نورانیت است و شهدای زنده هم همین راه طریقت هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: برای شناخت جوانان باید کار فرهنگی انجام شود و وصیت نامه شهیدان را تبدیل به تابلو کنیم تا همه آن را بخوانند.

وی بیان کرد: در المان سازی و برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر شهدا مایه ناراحتی است اگر کم کاری شود چرا که پاسداشت و قدردان شهدا بودن دینی بر گردن همه ما محسوب می‌شود.

رمضانی از ضرورت طراحی سامانه پیامکی برای ارسال بخش‌هایی از وصیت نامه شهدا به مدیران گفت و افزود: مسابقه کتابخوانی در بین مدیران استانی برگزار شود و با سلیقه‌ای که داریم مدیران را وادار به کتابخوانی شهدا کنیم چون بحث شهادت وحدت آفرین است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با بیان اینکه شبی با شهدا در مسجد جامع و وسیع‌تر برگزار شود، بیان کرد: انقلاب اسلامی را شهدا رشد دادند و پیروزی خون بر شمشیر در فلسطین هم امروز نشان داده می‌شود.

وی بیان کرد: اسلام دین نماد است و مردم ما برای انقلاب خودشان هزینه دادند، پس هم تشویقی و هم تکلیفی برای گرامیداشت مقام شهدا فضاسازی معنوی انجام شود.