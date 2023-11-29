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۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۵

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان:

تابلوی وصیت‌نامه شهدا در اماکن عمومی نصب شود

تابلوی وصیت‌نامه شهدا در اماکن عمومی نصب شود

سنندج_ معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان گفت: برای شناخت مردم به ویژه جوانان از جایگاه شهدا، باید وصیت نامه شهیدان را تبدیل به تابلو کنیم تا همه آن را بخوانند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اظهار کرد: شهدا ارزش ما هستند و غفلت ما مایه آزار جان است چرا که گاهی برخی از ما شهدا را به خاک و نه به یاد می‌سپاریم.

رمضانی با تاکید بر حضور مدیران استانی در جلسات شهدا بیان کرد: بالاترین مقام مربوط به شهدا است و با جدیت جلسات مربوط به شهدا از این پس در استان پیگیری می‌شود.

وی گفت: حاج قاسم در تعقیب شهادت بود، فاصله ما با اینگونه تفکرها خیلی زیاد است و به حق مکتب حاج قاسم مکتبی ارزشمند است باید همه دنباله رو این مکتب باشند.

رمضانی با بیان اینکه محبت به ائمه و اهل بیت در کردستان موج می‌زند، افزود: کیفیت مراسم تشییع پیکر شهدا با توجه به اینکه مقام شهدا شاخص و ارزشمند است مهم است.

وی با بیان اینکه سهم ما از شهدای گمنام کم است، اذعان کرد: شهدا در متن زندگی مردم هستند چون شهید به مثابه نورانیت است و شهدای زنده هم همین راه طریقت هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: برای شناخت جوانان باید کار فرهنگی انجام شود و وصیت نامه شهیدان را تبدیل به تابلو کنیم تا همه آن را بخوانند.

وی بیان کرد: در المان سازی و برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر شهدا مایه ناراحتی است اگر کم کاری شود چرا که پاسداشت و قدردان شهدا بودن دینی بر گردن همه ما محسوب می‌شود.

رمضانی از ضرورت طراحی سامانه پیامکی برای ارسال بخش‌هایی از وصیت نامه شهدا به مدیران گفت و افزود: مسابقه کتابخوانی در بین مدیران استانی برگزار شود و با سلیقه‌ای که داریم مدیران را وادار به کتابخوانی شهدا کنیم چون بحث شهادت وحدت آفرین است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با بیان اینکه شبی با شهدا در مسجد جامع و وسیع‌تر برگزار شود، بیان کرد: انقلاب اسلامی را شهدا رشد دادند و پیروزی خون بر شمشیر در فلسطین هم امروز نشان داده می‌شود.

وی بیان کرد: اسلام دین نماد است و مردم ما برای انقلاب خودشان هزینه دادند، پس هم تشویقی و هم تکلیفی برای گرامیداشت مقام شهدا فضاسازی معنوی انجام شود.

کد مطلب 5953371

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