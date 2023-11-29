به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی مشاور فرماندهی معظم کل قوا در امور ارتش با اشاره به سومین سالگرد شهادت شهید «محسن فخری‌زاده» اظهار داشت: شهید هسته‌ای و دفاعی کشور از عنفوان جوانی پای در مسیر مبارزه با استکبار و متجاوزین نهاد و عازم جبهه‌های حق علیه باطل شد و در حوزه جنگ‌های نوین شروع به فعالیت کرد.

امیر حاتمی با بیان اینکه استفاده صدام جنایتکار از سلاح‌های شیمیایی یکی از مسائل و تهدیدات جدی ما در دوران دفاع مقدس بود، افزود: رژیم بعثی به صورت گسترده با حمایت غربی‌ها و بر خلاف تمامی معاهدات بین‌المللی از این سلاح‌ها علیه رزمندگان و ملت ایران و عراق استفاده کرد.

وزیر سابق دفاع ادامه داد: همان‌طور که امروز در جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه شاهدیم، بازدارنده‌ای در برابر جنایات جنگی وجود ندارد و دنیا در قبال این جنایت‌ها و نسل‌کشی‌ها سکوت می‌کند و یا به این فجایع اهمیت نمی‌دهد.

وی بیان کرد: شهید دکتر محسن فخری‌زاده بعد از جنگ، برای خدمت در عرصه‌های علم و دانش، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) شد و تحصیلات خود را در رشته فیزیک تکمیل کرد و سپس برای خدمت وارد دانشگاه مالک اشتر وزارت دفاع شد.

امیر حاتمی تأکید به اینکه شکل‌گیری ویژگی‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی شهید فخری‌زاده تا حد زیادی متأثر از تجارب ارزنده دفاع مقدس است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس، بیش از ۱۰۰ هزار شهید و جانباز شیمایی تقدیم انقلاب کرده است و این ملت بزرگ در دفاع از آرمان‌های مقدس اسلام و انقلاب، این تهدیدات عینی را با گوشت و پوست و استخوان لمس کرده است.

مشاور فرماندهی معظم کل قوا در امور ارتش با اشاره به تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی یا همان «سپند»، عنوان کرد: شهید فخری‌زاده، سه موضوع پدافند هسته‌ای، پدافند شیمیایی و پدافند میکروبی را به‌طور ویژه پیگیری کرد.

امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه امروز به برکت تلاش‌های شهید دکتر فخری‌زاده و همکارانش در حوزۀ پدافند شیمیایی به موفقیت‌های چشمگیر و تولید تجهیزات پیشرفته و خوبی رسیده‌ایم، اظهار داشت: مجموعه تحت مسئولیت این شهید از پیش‌گام‌ترین مجموعه‌های کشور در زمان شیوع کرونا بود.

وی با اشاره به تولید کیت تشخیص کرونا در مجموعه تحت مسئولیت شهید فخری‌زاده، افزود: این شهید روی تولید واکسن کرونا نیز فعالیت‌های گسترده علمی انجام داد و این واکسن تمام‌ایرانی بعد از شهادت این شخصیت کم‌نظیر، به نام شهید بزرگوار تحت عنوان «واکسن فخرا» نام‌گذاری شد.

وزیر سابق دفاع با تأکید به اینکه شهید فخری‌زاده با تجارب ارزنده و مطالعات گسترده خود پیش‌بینی می‌کرد که دنیا درگیر موضوعات میکروبی خواهد شد، بیان کرد: شهید این موضوع را اعلام و با وزارت بهداشت نیز هماهنگی‌هایی کرده بود.

وی با بیان اینکه ما خیلی زود به تولید واکسن کرونا با محوریت و تلاش شهید فخری‌زاده، دست یافتیم، بیان کرد: کشور اگر آمادگی بیشتری در این زمینه داشت، می‌توانستیم زودتر به تولید این واکسن برسیم؛ هرچند حساسیت‌ها و دقت‌های ویژه‌ای روی تولید واکسن انسانی وجود داشته و دارد.

مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور ارتش با اشاره به تدبیر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مبنی بر تلقی وجود یک رزمایش در دوران کرونا، خاطرنشان کرد: شهید فخری‌زاده و مجموعه سپند یکی از مصادیق بارز اجرای این تدبیر حکیمانه در وزارت دفاع بود که یک روش مدون و مشخص نیز شکل گرفت و برنامه‌ریزی شد.

امیر حاتمی با تأکید به اینکه شهید فخری‌زاده روی خنثی‌سازی تهدیدات دشمن در حیطۀ هسته‌ای عزم راسخی داشت، گفت: این شهید معتقد بود کسانی که هزاران بمب هسته‌ای ساخته و نگهداری می‌کنند، همان کسانی هستند که دو بمب هسته‌ای روی هیروشیما و ناکازاکی ریختند و هزاران انسان را به کام مرگ کشاندند و رژیم صهیونیستی نیز امروز دارای صدها بمب هسته‌ای است و تهدیدی جدی برای جهان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به جنایات دشمنان در غزه، اظهار داشت: هیچ جنایتی از آنان بعید نیست و سران کشورهای غربی در این فجایع علیه بشریت مشارکت می‌کنند.

مشاور فرماندهی معظم کل قوا در امور ارتش با بیان اینکه ما برای انجام پدافندی باید به طور جدی به آن مسلط باشیم، افزود: شهید دکتر فخری‌زاده، دانشمند جامع و برجسته‌ای بود و حوزۀ هسته‌ای را به‌خوبی می‌شناخت و حتی دشمنان به او لقب «پدر هسته‌ای ایران» را داده بودند؛ هرچند آن‌ها با این حرف به دنبال ترور شهید بودند، اما در حقیقت شهید فخری‌زاده به علوم هسته‌ای برای پدافند هسته‌ای مسلط بود.

وی با تأکید به اینکه شهید فخری‌زاده در داخل کشور تا قبل از شهادت گمنام بود، بیان کرد: دشمنان از ۲۰ سال قبل این شهید را به‌خوبی می‌شناختند و او را در فهرست تحریم هسته‌ای قرار داده بودند.

امیر حاتمی با بیان اینکه شهید فخری‌زاده نمود کامل یک دانشمند متعهد و مخلص و ولایت‌مدار بود، گفت: مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا آن حکیم فرزانه فرمودند که «علو مقامی که خداوند با شهادت به آن بزرگوار عطا کرد، مزد زحمات و اخلاص کم نظیر او بود و این مقام با هیچیک از مقام‌های دنیوی قابل مقایسه نیست».

وی ادامه داد: مشاور فرمانده معظم کل قوا با تأکید به اینکه شهید فخری‌زاده مدیر در صحنه و میدان علم و دانش و تحقیقات بود، ابراز کرد: این شهید با پژوهشگران و نخبگان علمی و بزرگ کشور ارتباط نزدیک داشت و در حوزه‌های علوم نوظهور ورود کرده بود. بعد از جنایت ترور این دانشمند برجسته، یکی از برکات شهادت او این بود که مجلس شورای اسلامی بلافاصله اساسنامۀ سازمان را تصویب کرد و بودجه‌های این سازمان برای تسریع در ادامه راه نورانی شهید که تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری بود، چند برابر شد.

امیر حاتمی با اشاره به مجاهدت‌های شبانه‌روزی شهید فخری‌زاده، اظهار داشت: این شهید بسیار متدین و از مصادیق ایمان و عمل صالح به معنای واقعی کلمه بود و می‌گفت که تکلیف ما این است که کارهای خود را در راستای ظهور منجی عالم بشریت، امام زمان (عج) انجام دهیم.

وی با بیان اینکه شهید فخری‌زاده، اهل تدبر در قرآن، اهل فلسفه، علم، شعر و ادبیات بود، افزود: این شهید در راستای دست‌یابی به فناوری‌های نوظهور و بدیع، روی علوم قرآنی و آشنایی با طبیعت مطالعه عمیق داشت و خلاقیت‌های او نیز از این عوالم ناشی می‌شد.

وزیر سابق دفاع با تأکید به اینکه شهید فخری‌زاده همواره توسط دشمنان نظام اسلامی در تهدید جدی قرار داشت، خاطرنشان کرد: صبر و بردباری این شهید و خانواده ارجمندشان در طول این سال‌ها ستودنی و قابل تقدیر بود.