دوره توانمندسازی تربیت مدرس استانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، غفور حضوری بعداز ظهر چهارشنبه در دوره توانمندسازی تربیت مدرس استانی در اردبیل، درس تفکر و سبک زندگی را ظرفیتی مناسب برای تحقق برخی از اهداف برنامه فراگیر تربیتی به ویژه در موضوع خردگرایی، خود مراقبتی و ایجاد روحیه نشاط و امید دانست.

وی تصریح کرد: برای ارتقای توانمندی‌های علمی و عملی دبیران درس تفکر و سبک زندگی، دوره آموزشی ۱۲ ساعته با همکاری معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع در قالب برنامه ملی سپهر دانش و معرفت به صورت قطبی در استان اجرا می‌شود که انتظار می‌رود بالغ بر ۴۵۰ دبیر در این دوره‌ها حضور یابند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: اتخاذ شیوه‌های تدریس اثربخش، کاربردی کردن درس تفکر و سبک زندگی، آماده شدن دبیران برای شرکت در جشنواره‌های ملی و استانی و ایجاد ظرفیت‌های تحقق برنامه فراگیر تربیتی از جمله اهداف این دوره‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد ۴۵ نفر از مدرسان استانی درس تفکر و سبک زندگی در این دوره آموزش‌های لازم را از مدرسان کشوری دریافت و راهکارهای کیفیت‌بخشی به تدریس درس تفکر و سبک زندگی را به اشتراک گذاشتند.