ایثارگری نیروهای هلال احمر در سختی ها در ذهن مردم باقی می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ناصر مکار شیرازی ظهر چهارشنبه در دیدار با پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر کشور اظهار داشت: خدمت در جمعیت هلال احمر توفیق الهی و یک عبادت است و کسانی که در این نهاد خدمت می‌کنند باید قدردان آن باشند چرا که این فرصت ارزشمند خدمت رسانی در اختیار دیگران نیست.

مرجع تقلید شیعیان بیان داشت: کسانی که در هلال احمر توفیق خدمت دارند از خود گذشته هستند و این تابلوی زیبا در پیش دیدگان مردم قرار دارد.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: خدمات خالصانه ای که از سوی جمعیت هلال احمر صورت می‌گیرد در واقع تبلیغ نسبت به پایبندی ما به ارزش‌های انسانی است و از سویی دیگر این خدمات چهره اسلامی و خدمتگذار داوطلبان حاضر در این نهاد را به جهان نشان می‌دهد.

وی بیان داشت: خدماتی که از سوی هلال احمر صورت می‌گیرد، مختص دین و مذهب خاصی نیست؛ بلکه بر اساس ارزش‌های انسانی و اسلامی است.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اهمیت حمایت‌های مردم از هلال احمر بیان داشت: مردم تا زمانی که خدمات این نهاد را خالصانه و صادقانه می‌بینند، پشتیبان و حامی آن هستند.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه همگان قدردان تلاش‌ها و خدمات نیروهای داوطلب و ایثارگر در جمعیت هلال احمر هستند افزود: ایثارگری‌های نیروهای هلال احمر در سختی‌ها، حوادث و سوانح همواره در ذهن مردم باقی می‌ماند و مردم آن را فراموش نمی‌کنند.