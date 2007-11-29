عدم حمل اجساد حوادث لرستان موجب قطع اعتبار دستگاه های متولی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، طی حادثه رانندگی روز دوم آذرماه جاری در محور ازنا - الیگودرز یک دستگاه اتوبوس ولوو با 52 سرنشین ، پس از برخورد با گاردریل کنار جاده واژگون شد و بر اثر آن هفت نفر از شهروندان لرستانی کشته و 11 نفر زخمی شدند.

در پی این حادثه هیچ کدام از دستگاه های متولی جمع آوری اجساد فوت شدگان مسئولیت جمع آوری اجساد را به عهده نگرفته بود و عدم جمع آوری این اجساد و در نهایت انتقال اجساد با وانت موجب جریحه دار شدن احساسات مردم به ویژه خانواده های متوفیان شده بود که این امر موجب تصمیم قاطع استاندار لرستان در این باره شد.

سید حسین صابری عصر چهارشنبه در جلسه شورای سلامت لرستان اظهار داشت: هر کدام از سه دستگاه شهرداری ، اورژانس و جمعیت هلال احمر که متولی حمل جسد افراد متوفا هستند اگر از این مهم امتناع کنند با اختیارات خود، تمامی اعتبارات جاری و عمرانی آنها را قطع خواهم کرد .

وی در ادامه با انتقاد از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های لرستان گفت: برخی از اتوبوس‌های برون شهری بیش از ظرفیت خود سرنشین دارند که همین امر مشکلاتی را از جمله حوادث اخیر رانندگی در استان به بار خواهد اورد .

صابری افزود: باید این وضعیت نابسامان توسط سازمان حمل و نقل و راهنمایی و رانندگی لرستان به خوبی کنترل شود .

استاندار در ادامه این جلسه همچنین در مورد ضایعات دامی استان که در خارج از استان بازیافت می شوند و به خوراک دام تبدیل می شوند اظهار داشت : ضرورت دارد که ما انجام این کاررا در استان خودمان پیگیری کنیم و اگر یک سرمایه گذار برای این کار اعلام آمادگی کند تسهیلات لازم رادر اختیارش قرار خواهیم داد تا این خط تولید در استان لرستان راه اندازی شود .

وی در خصوص بهداشت کشتارگاه ها نیز تاکید کرد: لازم است یک دامپزشک به صورت تمام وقت بر امور ذبح دامها، در مرحله قبل ، حین و بعد از آن بر آنها نظارت داشته باشد .