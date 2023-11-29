برگزاری مانور سراسری زلزله در مدارس سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی وتربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این مانور گفت: این مانور، به عنوان بزرگترین فعالیت آموزش همگانی کشور در رابطه با ایمنی در برابر زلزله برنامه‌ریزی و اجرایی شد.

حمید بابایی در خصوص هدف از برگزاری این مانور اعلام کرد: با هدف افزایش سطح آگاهی دانش‌آموزان و کاهش تلفات انسانی در هنگام بروز زمین لرزه و به منظور افزایش میزان آمادگی و انجام اقدامات لازم برای کاهش صدمات در زمان زلزله، این مانور برگزار شده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج بیان کرد: همچنین در طول اجرای این مانور معلمان و دانش‌آموزان توسط جمعیت هلال احمر و آتش‌نشانی بصورت مستمر آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند.

بابایی خاطرنشان کرد: شناسایی محل‌های امن و پناهگیری و خروج اضطراری در زمان بحران نیاز به تاکید ویژه دارد.

وی خاطرنشان کرد: مهم ترین مساله آن است که ما آموزش لازم رادیده و آمادگی کافی در برابر حوادث پیش بینی نشده را داشته باشیم و در مواقع حوادث بتوانیم به خود و دیگران کمک کنیم.

بابایی اذعان کرد: اجرای خوب مانور زلزله و جدیت در آن نشان دهنده سطح تاب آوری و توانمندی شهر وشهروندان در مواجهه با مخاطرات است.