فراخوان سومین جشنواره ادبی فلسطین منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان سومین دوره جشنواره ادبی فلسطین توسط دبیرخانه این رویداد منتشر شد.
مقام معظم رهبری فرمودند: ما یقین داریم با ادامه مبارزات مردم مسلمان فلسطین و حمایت جهان اسلام، فلسطین به فضل الهی آزاد میشود و بیتالمقدس و مسجدالاقصی و سایر نقاط آن سرزمین اسلامی به آغوش جهان اسلام باز میگردد.
مسجد الاقصی، قبله اول مسلمین جهان و فلسطین، نماد وحدت، عزت و مقاومت اسلامی است. آرمان آزادسازی قدس نیز آرمانی اسلامی، انسانی و جهانی است. از همین رو رسالت امروز ما و همه آزادیخواهان جهان همصدایی و همنوایی با ملت مظلوم فلسطین در راه آزادسازی قدس شریف است. همصدایی و همسنگری با ملت راست قامتی که با قدرت ایمان، بیش از هفتاد سال در برابر رژیم نژادپرست و متجاوز صهیونیستی مقاومت کردهاند.
با استعانت از ذات اقدس پروردگار، «سومین جشنواره ادبی فلسطین» که جشنوارهای مردمی و غیردولتی و از زیرشاخههای جایزه جهانی فلسطین است، با هدف شناسایی و معرفی برترین و جدیدترین آثار ادبی منتشرشده شاعران، نویسندگان و ناشران ایرانی با موضوع فلسطین و غزه، مقاومت و آزادی قدس شریف در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد.
در سومین دوره جشنواره ادبی فلسطین، برترین آثار تولیدشده با موضوع فلسطین و «غزه»، مقاومت و آرمان آزادیسازی قدس شریف که پیش از این چاپ و منتشر نشدهاند، بررسی و انتخاب خواهند شد. در این جایزه، آثار در شاخههای داستان و شعر بزرگسال، داستان و شعر کودک و داستان کوتاه (داستانک) بررسی میشوند /.
همچنین به برگزیدگان این جشنواره به ترتیب: نفرات اول ۱۰ میلیون تومان، نفرات دوم ۸ میلیون تومان، نفرات سوم ۵ میلیون تومان به همراه اهدا لوح تقدیر اهدا میشود.
علاقهمندان برای شرکت در «سومین جشنواره ادبی فلسطین» میتوانند آثار خود را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری با ذکر مشخصات کامل شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، سن، تحصیلات، نشانی کامل پستی، ایمیل، تلفن منزل و همراه، به نشانی الکترونیکی anjomanghalam1393@gmail.com ارسال کنند.
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