جایگاه ایران در تولید علم؛ اول در رشد ، سی و نهم در اثرگذاری

دکتر محمد بلورچیان در گفتگو با خبرنگار مهر احراز جایگاه اول علم و فناوری در بین 25 کشور منطقه (آسیای جنوب غربی) را از اهداف چشم انداز کشور دانست و افزود: بر اساس تازه ترین آمارهای موسسه اطلاعات علمی تعداد تولیدات علمی نمایه شده ایران در این موسسه در سالهای اخیر 45 درصد رشد نشان می دهد که در مقایسه با رشد 22 درصدی متوسط رشد علمی جهان، رشد تولیدات علمی ایران بیش از دو برابر رشد جهانی است.

رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به اهمیت علم شیمی اشاره کرد و به مهر گفت : این علم ارزش افزوده بسیاری را برای کشورها به ارمغان آورده است به طوری که در سال 1998 ارزش افزوده حاصل از فعالیتهای این رشته در دنیا بالغ بر 1500 میلیارد دلار بوده است.

محمد مهدی زاهدی نیز در این زمینه به مهر گفت: ایران قصد دارد در 10 سال آینده جزء 15 کشور برتر جهان از نظر علمی قرار گیرد که به طور حتم با سرمایه گذاری و توجه به تحصیلات تکمیلی پتانسیل دستیابی به این جایگاه وجود دارد.



دکتر محمد مهدی زاهدی افزود : بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2006 ، در ایران تعداد پژوهشگران شاغل در فعالیت های تحقیق و توسعه طی سال های 2003- 1990 برابر 467 نفر در هر میلیون نفر بوده است.

وی اضافه کرد : در حال حاضر حدود 1200 پژوهشگر در هر میلیون نفر جمعیت وجود دارد که هنوز نسبت به استانداردهای جهانی یعنی 1400 نفر عقب هستیم اما قصد داریم در 10 سال آینده به جایگاه ویژه ای دست یابیم و در میان 15 کشور برتر دنیا در زمینه علمی قرار گیریم.

دکتر محمد مهدی زاهدی در مورد وضعیت مستندات علمی نیز گفت: در سال 2006 تعداد مستندات محققان ایرانی در ISI کمتر از 7 هزار بود که امسال به وجود اینکه تا پایان سال میلادی 2 ماه باقی مانده است تعداد مستندات علمی محققان ایرانی از مرز 8 هزار گذشت.

وی ادامه داد : ترکیه در سال گذشته بیش از 17 هزار و مصر حدود 3500 مستندات نمایه شده در ISI داشتند که این میزان هنوز در سال 2007 از سوی محققان این دو کشور تولید نشده که این امر نشان دهنده سرعت رشد بالای تولید علم در ایران در جهان اسلام و منطقه است.

زاهدی تاکید کرد : با وضعیت موجود لازم نیست در تولید علم و مقالات علمی ایران 17 سال برای تحقق اهداف چشم انداز صبر کند. خوشبختانه با برنامه ریزی منسجم می توان در 5 سال آتی به به اهداف چشم انداز در زمینه تولید مقاله و مستندات علمی رسید.

وزیر علوم در مورد جایگاه ایران در برخی فناوریها نیز گفت : هم اکنون در بحث فناوری هسته ای و نانو در منطقه دارای رتبه اول و در بیوتکنولوژی دارای رتبه سوم هستیم.

وی همچنین اظهار داشت: ایران در حال حاضر در نانوتکنولوژی رتبه 26 دنیا و رتبه اول منطقه را دارد. در فناوری هسته ای نیز یکی از 9 کشور دارای سوخت هسته ای است و در منطقه نیز در این علم رتبه اول را دارا است.

وزیر علوم اضافه کرد: همچنین در زمینه راه اندازی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در منطقه مقام اول را کسب کرده ایم و از نظر تولید مقالات علمی نیز مقام دوم در منطقه را داریم.